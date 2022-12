A Bagnasco si indossano i costumi dell'epoca per immergersi nel presepe vivente

SERGIO RIZZO - Organizzato dal Comune di Bagnasco con l’associazione del Presepe Vivente di Bagnasco e la collaborazione di tutte le associazioni di Bagnasco, la parrocchia, la Fondazione Crc e il patrocinio della Regione Piemonte, nelle giornate del 23, 24 e il 26 dicembre aprirà nuovamente al pubblico la sacra rappresentazione del Presepe di Bagnasco con inizio alle ore 21. Il costo dell’ingresso è fissato in 5 euro. Si riceveranno 5 monete in omaggio, spendibili durante il percorso gastronomico a tema. I bambini di altezza inferiore ai 120 cm avranno l’ingresso gratuito.

Dal 10 dicembre al 6 gennaio 2023, in via dei Presepi, in via Fossato e in via Sant’Antonio, sarà arricchita dall’esposizione dei presepi artigianali. Dal campo sportivo, sarà inoltre allestito il presepe luminoso tutte le sere. Nella serata del 24 dicembre alle 23 sarà officiata la messa in costume. Per quest’edizione del presepe di Bagnasco c'è la possibilità di indossare gratuitamente i costumi dell’epoca, per immergersi all’interno della nostra Betlemme.

Il Comune di Massimino (Savona) a 2,5 km di distanza da Bagnasco, è pronta ad accogliervi con tante attività e fantastiche attrazioni. I personaggi del bosco vi accompagneranno alla scoperta del borgo e del paesaggio e potrete vivere un’esperienza davvero magica con la vostra famiglia. Sabato 17 dicembre dalle 10-18,30 il bosco di Babbo Natale con il trenino luminoso. Le emozionanti giostre. Il Percorso degli Elfi con attrazioni itineranti. La casa di Babbo Natale. Il villaggio degli gnomi e la cantina di Babbo Natale. I mercatini di Natale e il ristoro degli Elfi. Analoghe manifestazioni si avranno domenica 18 dicembre e venerdì 23 dicembre, mentre il 24 dicembre l’orario sarà dalle ore 10 alle ore 18,30.

Parcheggio situato a Bagnasco (Cuneo), a 2,5 km dall’ingresso del parco, o la possibilità di prendere il trenino e di percorrere a piedi il tragitto. Arrivo all’ingresso e alle casse. Il bosco si divide in tre percorsi: i mercatini di Natale (ingresso free), le divertenti giostre (pagamento a seconda della giostra) e il percorso degli elfi con animazioni itineranti e la casetta di Babbo Natale.

Ogni giorno sono previsti due spettacoli del circo e due voli della slitta di Babbo Natale Per informazioni: Pro Loco di Massimino via San Vincenzo 26 telefono 353.339.3467 www.presepedibagnasco.it presepeviventedibagnasco@gmail.com. Presepe Vivente di Bagnasco: instagram@presepeviventebagnasco.

Sergio Rizzo