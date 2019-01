Tutto riconfermato il direttivo uscente degli ottici-optometristi della Granda

Nei giorni scorsi l'Assopto Cuneo, l'associazione di categoria che riunisce gli ottici-optometristi della Granda aderente alla Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo, ha rinnovato il Consiglio direttivo per il triennio 2018-2020. Gli associati hanno dimostrato di aver apprezzato il lavoro svolto dal direttivo uscente, rieleggendolo in toto per il prossimo triennio. Il Consiglio di Assopto Cuneo è, così, di nuovo composto da questi 5 membri, tutti riconfermati: Enrico Armando di Caraglio, Bruno Maestrelli di Fossano, Paolo Poggio di Moretta, Mario Rosso di Cuneo, Cristina Toffoli di Cuneo.

Inoltre, l'assemblea dei soci ha nominato Lorenzo Gallo di Fossano e Davide Marabotto di Busca come revisori dei conti, mentre l'incarico di Probi Viri è stato affidato ad Alberto Almondo di Sommariva Bosco e a Claudio Bottaro di Verzuolo.

Per quanto riguarda gli incarichi all'interno del direttivo al ruolo di presidente è stato rieletto all'unanimità l'ottico optometrista fossanese Bruno Maestrelli, alla guida dell'Assopto Cuneo ininterrottamente sin dal 1997; per lui si tratta del sesto mandato consecutivo al vertice del'associazione. Novità per la vice-presidenza affidata a Paolo Poggio di Moretta che sostituisce Mario Rosso di Cuneo, che resta consigliere. Il nuovo direttivo dell'Assopto Cuneo si è poi presentato agli associati con il tradizionale pranzo sociale che si è svolto a Caraglio, presso il ristorante Cascina Rosa, al quale hanno preso parte anche numerosi famigliari dei soci.

La festa degli ottici optometristi è dedicata alla loro patrona Santa Lucia, che ricorre il 13 dicembre, ma essendo quello un periodo pieno di impegni per la categoria, in quanto vicino a Natale, da alcuni anni i festeggiamenti sono rinviati al più tranquillo mese di gennaio, al fine di permettere di partecipare ad un maggior numero di soci e alle loro famiglie. La festa è poi proseguita nel pomeriggio con la visita guidata dei partecipanti al Filatoio di Caraglio (nella foto) e alle sue interessanti mostre sull'arte della tessitura e della filatura. Durante l'incontro sono stati tracciati i programmi e gli impegni che il direttivo dell'Assopto Federottica Cuneo porterà avanti in questo triennio.

In primo luogo il presidente Bruno Maestrelli ed i consiglieri continueranno ad occuparsi delle problematiche e della tutela della categoria degli ottici optometristi, in sinergia con la Federottica Nazionale, di cui Assopto Cuneo è la ramificazione locale. Un ruolo di rappresentanza e sindacato portato avanti in collaborazione con la Confcommercio Cuneo, presso cui l'Assopto ha la propria sede, che mette a disposizione degli associati tutti i servizi, a partire dalla segreteria, con una fattiva collaborazione che prosegue da molti anni.

In secondo luogo il nuovo direttivo proseguirà nell'impegno per la divulgazione sul territorio della prevenzione visiva, non solo nei confronti della clientela, ma verso tutte le categorie più deboli, in particolare i bambini. Infatti, il fiore all'occhiello dell'Assopto Cuneo è il Progetto Bimbovisione di cui l'associazione della Granda è referente nazionale per tutta Italia. Assopto Cuneo porta avanti questo progetto da oltre 10 anni, recandosi nelle scuole della provincia a tenere conferenze rivolte ad insegnanti e genitori con l'obiettivo di contribuire a combattere le cattive abitudini che i bambini contraggono sui banchi di scuola, sovente causa di un eccessivo affaticamento visivo, evidenziando i benefici di una corretta visione sull'apprendimento scolastico e sull'attenzione da parte dei bambini. Durante tali incontri gli esperti ottici optometristi mostrano quali siano gli aspetti critici da monitorare, a partire da una postura scorretta nei banchi, l’errata impugnatura della penna, ed altre situazioni che affaticano la vista e danneggiano la qualità dell'apprendimento nei bambini.

Il nuovo direttivo intende proseguire questo impegno di servizio offerto gratuitamente sul territorio, che dall'anno scolastico 2008/2009 ad oggi si è articolato in decine e decine di conferenze in scuole dell'Infanzia e Primarie, con il coinvolgimento di alcune migliaia di partecipanti tra insegnanti e genitori, i quali hanno potuto così conoscere come una corretta visione migliora l'apprendimento da parte degli alunni e come prevenire abitudini scorrette. Per l'anno scolastico in corso il Progetto Bimbovisione è già partito a metà gennaio con la prime conferenze (Barge, Pianfei, S.Michele Mondovì) e proseguirà sino a maggio con altri incontri già in programma a Scarnafigi, Cuneo, Narzole, Fossano, Sanfront ed altre date da definire.

Infine, tra i compiti più importanti per il nuovo direttivo della categoria c'è quello della tutela della salute dei cittadini e dei consumatori attraverso un controllo diffuso sulla qualità delle lenti e degli occhiali in commercio, anche tramite la scoperta e la segnalazione alle autorità competenti di prodotti in vendita non a norma di legge e potenzialmente pericolosi per la salute. L'Assopto Cuneo riunisce ad oggi 32 soci, ottici optometristi con esercizio commerciale nei principali centri della Granda ed anche in quelli minori, con una buona percentuale di adesione all'associazione di categoria.