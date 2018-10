Tra buon cibo, musica e spettacoli è cominciato l'ottobre più goloso a Barge

“Torna l'attesissimo evento “Ottobrata Bargese”, che sembra aver vinto la sfida di coniugare l'omaggio alla tradizione con l'attenzione ai nuovi bisogni e alle nuove esigenze del mondo agricolo. Ormai sempre più si diffonde la consapevolezza che la promozione di un territorio coniughi in un nesso inscindibile produzioni di pregio e narrazione, agricoltura e turismo, cultura e storia. Tutto questo sarà la nostra Ottobrata, che si andrà dipanando in innumerevoli iniziative, per le quali mi corre l'obbligo di ringraziare tutti coloro che l'hanno resa possibile: l'amministrazione, i dipendenti comunali e certamente la Pro Loco, sempre più chiamata a svolgere un ruolo di promozione e coordinamento degli eventi bargesi, sempre più attiva grazie alle nuove forze che la stanno animando. L'Ottobrata dunque come paradigma di un'azione virtuosa che sa tessere relazioni e sinergie tra tutte le forze vive della nostra bella e preziosa Barge”.

Il Sindaco Piera Comba

L'evento è iniziato domenica 30 settembre con il 13° raduno d'auto d'epoca organizzato dal Piemonte Club Veteran Car di Torino e prosegue venerdì 5 ottobre alle 19,30 con “stasera si mangia pesce: gran fritto misto” (su prenotazione entro il 3 ottobre). Pala8brata in piazza Garibaldi. Euro 16 (10 per soci Pro Loco).

Ore 22. “BargeTronic”, serata giovani presso il Pala8brata. Ingresso gratuito.

Sabato 6 ottobre alle ore 10, apertura stand “Sapori del Monviso”, “Re Cioccolato Maestri Artigiani Cioccolatieri” e bancarelle lungo le vie del Centro Storico, con assaggi.

Alle ore 10, sculture in legno con la motosega dell'artista Viglianco.

Ore 14,30 Fitwalking: ritrovo in piazza Garibaldi, iscrizione sul luogo 5 euro, il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola Primaria di Barge per l'acquisto di attrezzatura sportiva.

Ore 16.30 inaugurazione ufficiale dell'Ottobrata presso l'Ala Mercatale; accoglienza dell'Amministrazione Comunale ai Comitati di Gemellaggio con Barge. Apertura della vetrina promozionale “Made in Barge”: selezione di eccellenze bargesi, sotto l'Ala Mercatale, con ingresso libero.

Ore 19: punto gastronomico presso il Pala8brata: sarà possibile degustare specialità gastronomiche locali (carne alla griglia, antipasti, dolci e fiumi di birra).

Domenica 7 ottobre alle ore 12 punto gastronomico al Pala8brata: le ultime costine dell'anno!

Alle 15 concerto e danze di musica occitana al Pala8brata, con ingresso gratuito.

Alle 15, Grisulandia, giochi per bambini in piazza della Madonna, a cura dei Vigili del fuoco stazione di Barge.. Dalle 15 alle 18 mundaj e frittelle di mele, in postazioni diverse.

Dalle 15.30, sfilata per le vie del paese del gruppo “Sbandieratori Città di Cherasco 1254”, della banda musicale “Città di Barge” e il gruppo bargese delle Majorettes, con partenza da Piazza San Rocco.

Alle 16,45, “pan e nus, mangè de spus”, letture al sapor di dialetto piemontese, sotto l'aletta di Largo C. Battisti. Alle ore 19, punto gastronomico presso il Pala8brata.

Lunedì 8 ottobre dalle 9 alle 18, Fiera d'Autunno con bancarelle lungo le vie del paese.

Dalle ore 21, teatro dialettale piemontese “La Rapina”, tre atti brillanti di Gianni Cravero, Compagnia Filodrammatica “El Ciochè” di Busca: regia di Giangi Giordano e Gianni Paoletti, al Pala8brata di Piazza Garibaldi.

Martedì 9 ottobre “XI Sagra della Bagna Caoda”, presso il Pala8brata di Piazza Garibaldi su prenotazione entro lunedì 8 ottobre. Euro 15 euro (soci Pro Loco, euro 10).

Info: 328.9664546