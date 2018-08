RIFREDDO/ Alla Festa di San Bernardo sabato la cena sotto i castagni e giochi per bambini

Gli amici di San Bernardo di Rifreddo, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, hanno ormai completato i preparativi per la suggestiva festa all’omonima cappella.

Una festa che, dopo alcuni anni, ha recentemente ritrovato, grazie ad un gruppo di giovani, gli antichi splendori. Il programma di quest’anno ricalca quello del 2017 e conferma la distribuzione degli eventi su due giornate. Si parte sabato sera alle 20.30 con la cena a base di pasta sotto i castagni che attorniano la cappella.

Una cena suggestiva che permetterà ai partecipanti di godersi lo stupendo panorama notturno sulla bassa Valle Po. La cappella di San Bernardo, infatti, essendo situata su un costone roccioso al confine tra Rifreddo, Revello ed Envie consente di spaziare con lo sguardo su più zone.

Domenica si ricomincia alle 11 con la Santa Messa per poi pranzare con polenta e salsiccia. Nel pomeriggio, invece, a farla da padrone saranno i giochi per bambini ed il tradizionale incanto. Una festa particolare in un luogo davvero speciale.