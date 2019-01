Fuga di gas a Borgo, principio d'incendio in seminterrato a Cuneo e vari incidenti stradali

Mattinata impegnativa per i vigili del fuoco della provincia di Cuneo, intervenuti in diversi centri della Granda a seguito di segnalazioni e incidenti stradali, tutti fortunatamente senza drammatiche conseguenze.

Intorno alle 8, una squadra di Cuneo è intervenuta in corso Nizza per una fuoriuscita di fumo da "bocche di lupo" di un sotterraneo. Una volta effettuato il sopralluogo, si sarebbe potuto constatare un principio d'incendio in un seminterrato, che per fortuna è stato subito spento senza provocare danni.

Tra i sinistri si segnala quello avvenuto in via Stura 7 a Borgo, nel quale un camion, facendo manovra, avrebbe urtato un contatore provocando così una fuga di gas. L'intervento di tecnici Italgas insieme ai pompieri avrebbe consentito il ripristino, in tempi rapidi, della situazione.

Altri due incidenti: a Magliano Alpi, in via Langhe, dove ci sono stati anche dei feriti (lievi) a seguito di uno scontro tra due auto. Sul posto una squadra di Mondovì che avrebbe estratto una persona rimasta incastrata tra le lamiere della vettura incidentata. Feriti affidati alle cure del 118.

Meno grave l'incidente avvenuto a Savigliano, sulla Sr20, dove due auto si sono scontrate. Messa in sicurezza della carreggiata da parte dei vigili del fuoco e soccorsi del personale medico del 118.

(Foto di repertorio)