FOSSANO/ L'Asl Cn1 può utilizzare l'area che era destinata al centro di riabilitazione

"L'Asl Cn1 entrerà definitivamente in possesso dell'area in precedenza destinata alla realizzazione del "Nuovo centro riabilitativo di Fossano" e avvierà un processo di valorizzazione in accordo con il Comune di Fossano. Nel frattempo l'Asl continuerà ad attuare il piano direttorio che prevede la riqualificazione e l'ammodernamento dell'attuale ospedale di Fossano, che sarà rafforzato e potenziato". Lo ha precisato oggi pomeriggio l'assessore regionale alla Sanità Antonio Saitta rispondendo a un'interrogazione presentata in Consiglio regionale.

La Giunta regionale ha infatti già disposto nei giorni scorsi la revoca delle delibere regionali risalenti al 2008 e al 2009, che prevedevano un nuovo centro riabilitativo, attraverso un emendamento al Programma di interventi in edilizia sanitaria che è in discussione in queste settimane in Consiglio regionale e verrà approvato a breve dall'aula. L'intervento era stato sospeso nel 2012, con un provvedimento che disponeva di non dar corso all'Accordo di programma tra Regione, Comune e Asl.

La revoca delle delibere consentirà ora alla Regione Piemonte e all'Asl Cn1 di intraprendere il percorso di utilizzo dell'area. Allo stesso tempo l'Asl proseguirà negli interventi di rafforzamento dell'ospedale di Fossano previsti dal piano direttorio.