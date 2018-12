Cuneo e provincia nel gelo, poi forse la neve arriva anche in pianura

Neve in arrivo sul Piemonte, anche a quote molto basse, dopo giorni di freddo intenso con temperature sotto lo zero in diversi centri della provincia di Cuneo. Peggiorerà dalla notte, quando le precipitazioni si faranno via via più intense fino alle prime nevicate previste domenica su tutte le principali città di pianura, compresa Torino.

E' il quadro che si delinea dopo una settimana di tempo stabile, anche soleggiato, che ha permesso di addolcire leggermente il freddo proveniente da quello che in gergo meteorologico viene definito "cuscino freddo" che si estende dalla Pianura Padana al nord, portando valori gelidi e, specie di mattino, estese brinate.

Sulle creste di confine occidentali e settentrionali, per il fine settimana il grado di pericolo è compreso generalmente tra 1-Debole e il 2-Moderato. "Fare particolare attenzione - raccomanda Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - ai recenti lastroni e valutare bene le situazioni in cui improvvisamente si passa da poca a molta neve".

(L'immagine si riferisce a domenica 16 dicembre, tratta da ilMeteo.it)