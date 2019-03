Cuneo-Asti ma non solo: Conte e Toninelli lunedì facciano un salto al Tenda e in Valle Stura!

"Dopo Cherasco, Toninelli e Conte potrebbero fare un salto anche a Demonte, Aisone, Vinadio e poi al Tenda. Così potrebbero capire quanto è isolato questo pezzo di Italia. La Asti-Cuneo è un'emergenza nazionale, incompiuta che va sanata immediatamente. Ma anche gli altri cantieri devono essere sbloccati. Tenda e Maddalena in particolare. Le comunità locali aspettano risposte e non ritardi dettati da burocrazie ministeriali e concessionari che non vogliono adempiere ai loro ruoli, ai loro impegni. I Sindaci mobilitati, anche davanti al Prefetto di Cuneo un mese fa, sono stati chiarissimi.La politica nazionale agisca e il Governo sia chiaro su tempi e modalità. La Asti-Cuneo deve essere completata subito. Maddalena e Tenda anche. Non accettiamo più ritardi".



Lo afferma Lido Riba, Presidente Uncem Piemonte.

