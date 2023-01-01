Zonta Alba Langhe Roero, un nuovo biennio per i diritti e le opportunità per le donne

CUNEO CRONACA - Una serata per ritrovarsi, presentare il nuovo corso del Club e, soprattutto, guardare ai prossimi due anni di attività. Lo Zonta Club Alba Langhe Roero ha ufficialmente aperto giovedì 10 settembre, nella cornice del Castello Comunale Falletti di Barolo, il biennio 2026-2028, che vedrà il Club guidato dalla nuova presidente Liliana Allena.

L'appuntamento ha rappresentato l'occasione per condividere con socie, ospiti e rappresentanti del territorio le priorità del nuovo mandato, nel solco della missione di Zonta International: costruire un mondo migliore per le donne e le ragazze, promuovendone diritti, opportunità, istruzione e leadership e contrastando ogni forma di violenza e discriminazione.

Ad affiancare Liliana Allena nel nuovo Board saranno le vicepresidenti Ivana Sarotto e Flavia Cigliutti, la tesoriera Luciana Adriano, Sara Nervo alla segreteria, Agata Comandè alla segreteria verbalizzante, le cerimoniere Fiorangela Cordero e Rose Marie Delley e le consigliere Giulia Adriano, Mara Demichelis ed Eliana Faccenda.

“Apriamo questo biennio con la volontà di rendere Zonta sempre più presente, riconoscibile e capace di incidere concretamente sul nostro territorio – sottolinea la presidente Liliana Allena –. Vogliamo partire dai valori che da sempre guidano Zonta – i diritti e l'empowerment delle donne, l'educazione, il contrasto alla violenza – e tradurli in progetti capaci di coinvolgere la nostra comunità. Ma vogliamo anche guardare avanti: ai giovani, alla sostenibilità, alle nuove forme di partecipazione e a una rete sempre più forte tra il nostro territorio e la dimensione internazionale di Zonta. Il Club ha una storia importante alle spalle: il nostro compito sarà valorizzarla e, insieme, costruirne il prossimo capitolo”.

Tra le priorità individuate dal nuovo Board c'è la volontà di dare vita a un Golden Z Club, dedicato agli studenti universitari e ai giovani adulti e pensato come spazio nel quale avvicinare le nuove generazioni ai valori, alle attività di servizio e alla dimensione internazionale di Zonta. Il progetto punta a costruire un ponte tra generazioni e a creare un naturale percorso di crescita e partecipazione verso il Club Senior.

“Investire sui giovani significa dare continuità ai valori di Zonta – commenta la vicepresidente Ivana Sarotto –. Con il Golden Z vogliamo offrire loro uno spazio nel quale incontrarsi, progettare e diventare protagonisti, portando energie e sensibilità nuove nella nostra comunità”.

Il Club sarà particolarmente attivo per sostenere azioni di advocacy. In questo senso, proseguendo la campagna “Zonta Says NO”, un altro appuntamento centrale del programma sarà la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il prossimo 25 novembre. Il Club sta lavorando alla realizzazione di un'iniziativa a Bra, in collaborazione con il Centro Antiviolenza, che prevede anche la proiezione del cortometraggio di Farian Sabahi, vincitore della menzione speciale “IO POSSO” dell'edizione 2026 dello Zonta Short Festival, concorso nazionale promosso dallo Zonta Club Alessandria. Il lavoro è dedicato al tema delle relazioni tossiche e agli strumenti necessari per riconoscerle e contrastarle.

L'iniziativa si inserisce nell'impegno internazionale di Zonta per l'affermazione dei diritti delle donne e per il contrasto alla violenza di genere, uno degli ambiti centrali dell'azione dell'organizzazione in tutto il mondo.

Il biennio appena iniziato vedrà inoltre lo Zonta Club Alba Langhe Roero impegnato nello sviluppo di nuove progettualità legate alla sostenibilità (in particolare attraverso la campagna Zonta Says NOW to Gender-Equal Climate Action, focalizzata su come il cambiamento climatico stia aumentando la disuguaglianza di genere) e alla leadership (sostenendo e incoraggiando l’accesso delle donne a tavoli decisionali per garantire che le voci femminili siano ascoltate su questioni locali, nazionali e internazionali). La volontà è quella di costruire collaborazioni con realtà del territorio, mondo della scuola e imprese.

Parallelamente proseguirà la dimensione internazionale del Club. Il Board intende rafforzare i rapporti con lo Zonta Club di Nairobi e con quello di Saint Sofia, in Bulgaria, con cui esiste già uno storico gemellaggio, lavorando alla definizione di un progetto comune, replicabile nei rispettivi territori. Un percorso che guarda anche alle future celebrazioni per il 25° anniversario dello Zonta Club Alba Langhe Roero.

“La forza di Zonta sta anche nella capacità di unire dimensione locale e internazionale – aggiunge la vicepresidente Flavia Cigliutti –. Vogliamo costruire collaborazioni che partano da Alba, Langhe e Roero ma sappiano dialogare con esperienze e comunità diverse, trasformando relazioni e competenze in progetti concreti”.

Accanto alle iniziative pubbliche, il nuovo Board ha avviato anche un percorso di rafforzamento organizzativo. Tra gli obiettivi figura la revisione dello Statuto, e particolare attenzione sarà dedicata al fundraising, attraverso fondazioni, enti pubblici e aziende del territorio, così da ampliare la capacità del Club di sostenere progetti e iniziative. Continuerà inoltre l'impegno sul fronte dell'istruzione e della valorizzazione del merito (con l’uguaglianza nell’istruzione come quarta macro area di intervento nelle azioni di advocacy) attraverso le borse di studio e le opportunità che costituiscono da sempre uno degli strumenti attraverso cui Zonta sostiene la crescita delle donne e delle giovani generazioni. Zonta International promuove infatti programmi educativi, borse di studio e premi rivolti a donne e ragazze in diversi ambiti di studio e leadership.

La programmazione dei prossimi mesi prevede inoltre la tradizionale Cena degli Auguri, in programma l'11 dicembre all'Agenzia di Pollenzo, durante la quale si terrà anche la cerimonia di consegna del premio “Il Sorriso di Anna”. La serata di Barolo ha così segnato non soltanto l'apertura formale del nuovo biennio, ma l'avvio di un percorso che punta a rafforzare la presenza dello Zonta Club Alba Langhe Roero nella comunità, costruendo nuove alleanze e coinvolgendo generazioni diverse attorno a un obiettivo comune: trasformare i valori di Zonta in azioni concrete per le donne, i giovani e il territorio.