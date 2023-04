"Zoé in città" torna per l'estate cuneese: un'isola di cultura e inclusione nel Parco fluviale

CUNEO CRONACA - Arriva al quarto anno “Zoé in città”: dal 20 luglio al 6 agosto al Parco Fluviale di Cuneo il Collettivo Zaratan accoglierà il pubblico in una vera e propria isola di cultura, incontri, relazioni e creazioni artistiche, un’isola circondata dal verde, con al centro lo chapiteau della compagnia internazionale “Circo Zoé”. Tre settimane di spettacoli di circo contemporaneo, danza, concerti, performance teatrali, proiezioni, incontri e dj set, corsi di discipline circensi, aeree, teatro, giocoleria per adulti e bambini. Uno spazio che promuove l’interesse verso l’alterità, l’educazione, l’arte, la bellezza, la sperimentazione di nuovi linguaggi espressivi.

Un vecchio detto recita “non c’è il due senza il tre e il quarto vien da sé”, e così un Festival nato come scommessa nel pieno della pandemia dell’estate 2020 si è ritrovato a crescere negli anni in ogni sua parte, ricevendo anche quest’anno il patrocinio del Comune di Cuneo e l’interesse e il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazioni CRC e CRT. La dimensione locale e internazionale permette oggi a “Zoè in città” di esser riconosciuto come un punto di incontro della grande comunità circense contemporanea, un luogo che favorisce lo scambio tra giovani artisti e la creazione di nuove produzioni e compagnie.

Si confermano infatti per questa quarta edizione i sodalizi con alcune delle scuole di circo più prestigiose a livello internazionale, come l’ “Ecole supérieure des arts du cirque” di Bruxelles (ESAC), il “Centre national des arts du cirque” (CNAC ), l’Esacto Lido, la “Latitude Cirque” una scuola e compagnia di circo della Guyana francese. E con scuole sul territorio cuneese: Fuma che ‘nduma e Nuvole - Acrobatica Aerea e non solo.

“Zoè in città” è uno spazio libero, uno spazio di socialità dove la parola chiave è “inclusione”, dove è garantita l’accessibilità alla cultura ad un pubblico eterogeneo, che unisce generazioni ed estrazioni sociali differenti. “Zoé in città” è un laboratorio creativo dove si coltiva un profondo legame tra arte e società, una realtà possibile solo grazie alla collaborazione con le numerose reti sul territorio di soggetti e associazioni che operano con l’arte e il sociale, e spesso con entrambi: l’LVIA, l’APS MiCo', la piattaforma digitale Nelr.it, l’ONLUS “Insieme a Voi”, NOAU – Officina Culturale, FormicaLab, Cuneo Padel e Sport, il circolo “gli amici di Aradolo”, Compagnia Melarancio.

L’attenzione verso la questione di genere viene ribadita dalla scelta di dedicare più del 50% della programmazione alla creazione femminile, mentre la sensibilità verso l’ambiente e l’ecologia è ancora una volta evidenziata dall’adesione alla rete del progetto URBACT NTPI, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030, che prevede ad esempio la messa al bando di qualsiasi strumento uso e getta e di acqua in bottiglia, promuovendo l’utilizzo di borracce e colonnine di acqua potabile gratuita.

Nei prossimi mesi si avranno alcune anticipazioni sui contenuti e le idee cardine delle proposte artistiche di questa quarta edizione di “Zoé in città”: a metà maggio verrà rinnovata la call volontari, che l’anno scorso ha permesso a giovani, a studenti delle di circo locali e anche ad alcuni richiedenti asilo o rifugiati di collaborare attivamente con lo staff del Festival.

Il programma completo sarà annunciato a inizio giugno sulle pagine social (IG E FB: Zoè in città, IG e FB: Collettivo Zaratan) e sul sito www.zoeincitta.it.