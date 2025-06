Xonoria: a Cuneo torna il festival musicale dedicato ai giovani con "Le Bambole di Pezza"

CUNEO CRONACA - Dopo il successo dello scorso anno, torna Xonoria con una veste nuova e diverse proposte musicali dedicate al mondo giovanile. Un Festival, organizzato dall’Associazione Culturale ALL 4U, dedicato interamente alla musica, giunto alla 16esima edizione, che analizza le diverse forme ed espressioni con proposte locali e nazionali: uno scambio di idee e di professionalità tra giovani e meno giovani.

Un progetto che inizia nel 2006, in contemporanea con la Festa della Musica, ma con una durata annuale, proponendo numerosi incontri dedicati alla musica nelle sue diverse forme artistiche. Ha coinvolto un grande pubblico con artisti locali e nazionali: Gino Paoli, Danilo Rea, Patty Pravo, Franz Di Cioccio, Paolo Bonfanti, Bob Sinclar, Lucio Fabbri, Lou Tapage, Zibba, Fede Poggipollini, Banda Fratelli, solo per citarne alcuni.

Nel 2024 gli Eugenio in Via Di Gioia hanno registrato oltre 1200 presenze. L’obiettivo che si propone il Festival è di avvicinare il maggior numero di persone alla musica in ogni sua espressione, essendo parte integrante della nostra vita sociale, trasformata negli anni da incroci di diverse generazioni musicali.

Primo ospite della 16esima edizione, Le Bambole di Pezza, band pop rock milanese con una formazione totalmente femminile, da sempre impegnata su tematiche femministe, sull'uguaglianza di genere e sulla lotta contro la violenza e il sessismo.

Hanno pubblicato i dischi "Crash Me" per Tube Record e "Strike" per Alternative Produzioni. Dopo qualche anno di silenzio, sono tornate in attività con una formazione rinnovata e, dal 2022, pubblicano i singoli: "Favole (mi hai rotto il caxxo)", che raggiunge diversi passaggi nelle maggiori radio italiane, viene inserito nella playlist editoriale Rock Italia (di cui la band ha conquistato la copertina numerose volte), conta 1 milione di streams su Spotify e oltre 500mila visualizzazioni su YouTube; "Rumore", cover del celebre brano di Raffaella Carrà; "Non Sei Sola" feat. Jo Squillo, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne; "Io Non Sono Come Te", singolo che anticipa l’uscita del terzo album della band, “DIRTY” (luglio 2023)

Sul palco portano tutta la loro attitudine energetica e hanno all’attivo centinaia di concerti, tra cui la recente apertura ai Mötley Crüe e ai Def Leppard all'Ippodromo di San Siro di Milano.

In ottobre 2023 esce il singolo "Contare 0", nel quale mostrano tutta la loro sensibilità a fianco di chi sta vivendo o ha vissuto difficoltà nella propria vita. Nel novembre dello stesso anno pubblicano “Dirty Deluxe”, repack del loro ultimo album, a cui si aggiungono tre nuovi brani.

Sempre nel 2023, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, registrano il sold out al concerto-evento all’Alcatraz di Milano a sostegno della causa.

Nel 2024 pubblicano i singoli "Stuntman", "ZenZero" e "Cresciuti Male", in featuring con J-Ax, e "Rampicanti".

A gennaio 2025 pubblicano il singolo "Senza Permesso" e il nuovo album "Wanted". A marzo esce un ulteriore singolo, “Superlove”.