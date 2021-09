CUNEO CRONACA - Nuovo prestigioso riconoscimento per la regista di Mondovì, in provincia di Cuneo, Alice Filippi, che a Venezia ha ricevuto il premio internazionale per la miglior regia per il film "Sul più bello (Eagle Pictures, 2020) alla decima edizione dell’Italian Contemporary Film Festival di Toronto (ICFF), partner culturale di Women in Cinema Award (WiCA). La cerimonia di premiazione si è svolta presso lo Spazio Fondazione Ente dello Spettacolo, nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il Best Director Award all’ICFF 2021 arriva dopo che "Out of My League", titolo inglese di "Sul più bello", è stato a lungo nella top-ten dei film più visti sul Netlix a livello mondiale nelle scorse settimane.

Il Women in Cinema Award, premio dedicato alle donne e agli uomini che nel loro percorso professionale dimostrano particolare attenzione alle donne, nasce dalla consapevolezza che negli ultimi anni il ruolo della donna nel mondo delle produzioni cinematografiche è cambiato notevolmente, acquisendo un peso sempre maggiore. La voce della terza edizione è stata quella delle donne afghane, di quelle che sono riuscite ad andar via e che lottano per le loro sorelle rimaste intrappolate dai terribili eventi di questi giorni. Alice Filippi per l’occasione ha indossato un’elegante sciarpa, ideata dal brand Laura Strambi, in chiffon verdelu, un colore che racchiude i colori dei vestiti e dei burka delle donne afghane. Per non dimenticare le loro sofferenze ed essere uniti alla loro battaglia per la libertà di pensiero.

Il premio ricevuto da Alice Filippi a Venezia segue il 48° Premio Flaiano Opera Prima e seconda consegnatole a luglio a Pescara, nel corso della seconda serata de Premi Internazionali Flaiano di Cinema Teatro Televisione e Giornalismo. “Sul più bello”, presentato in anteprima nel corso dell’ultima edizione di “Alice nella città” (sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma) e primo al botteghino nell’unico week-end di programmazione in sala prima della chiusura per Covid dell’ottobre scorso, era già rientrato nella “cinquina” finale dei candidati ai Premi David di Donatello 2021 per la categoria “Miglior Regista Esordiente” e aveva già avuto una doppia candidatura alla fase finale dei “Nastri d’Argento” 2021 sia per la categoria “Miglior Commedia” che per quella di “Miglior Canzone”.

SUL PIÙ BELLO

“Sul più bello” è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto. Carattere travolgente ha fretta di fare tutto e subito. A 19 anni come ogni ragazza della sua età sogna il grande amore ma lei non è una che si accontenta e prima che la sua malattia degeneri vuole sentirsi dire “ti amo” da un ragazzo bello… il più bello di tutti. I suoi amici e coinquilini Jacopo (Jozef Gjura) e Federica (Gaja Masciale) sono la sua famiglia e ogni volta fanno il possibile per dissuaderla dal puntare troppo in alto. Finché ad una festa Marta vede Arturo (Giuseppe Maggio) bello, sicuro di sé e per lei completamente inarrivabile. In altre parole: la preda perfetta. Ma mentre i fedeli amici si preparano a gestire l’ennesima delusione, stavolta le cose andranno in maniera diversa. Una volta sconfitta la rivale in amore Beatrice (Eleonora Gaggero) e ottenuto l’amore di Arturo, Marta dovrà affrontare la sfida più dura: raccontargli che il tempo non è a loro favore.

(Nella foto, da sinistra: Cristiano De Florentiis, co-founder e direttore artistico del Festival ICFF, Paul Golini, presidente del Festival ICFF e la regista Alice Filippi, che indossa un look del brand Laura Strambi)