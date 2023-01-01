Weekend tra sole e pioggia: domenica pomeriggio torna il maltempo nel Cuneese

CUNEO CRONACA - Nella giornata di venerdì 6 febbraio, l'allontanamento del fronte che ha portato precipitazioni nelle ultime ore determinerà un miglioramento del tempo, con condizioni soleggiate.

Sabato mattina - fa sapere Arpa Piemonte - il cielo sarà inizialmente soleggiato, con possibili nebbie in pianura, poi una debole perturbazione porterà un aumento della nuvolosità e qualche possibile pioggia sparsa nel pomeriggio, anche se con qualche incertezza previsionale.

Domenica mattina le condizioni saranno soleggiate in montagna, più grigie per nebbie o nubi basse in pianura. Dal pomeriggio l'arrivo di un nuovo fronte atlantico causerà l'aumento della nuvolosità ovunque e nuove precipitazioni diffuse, in genere deboli o al più moderate, che potranno prolungarsi anche lunedì mattina. In questa nuova fase perturbata la quota neve sarà attorno ai 1000-1100 metri, leggermente più bassa sul Cuneese.

Sabato 7 febbraio

Nuvolosità: al mattino cielo inizialmente poco nuvoloso, con possibili foschie o nebbie in pianura. Nubi in aumento nel corso della mattinata, con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nel pomeriggio sul Piemonte meridionale e centrale; minore nuvolosità a nord.

Precipitazioni: possibile qualche pioggia sparsa nel pomeriggio sul Piemonte meridionale e centrale, in particolare al confine con la Liguria.

Zero termico: in calo a circa 1700 metri.

Venti: in prevalenza deboli variabili, con tendenza a provenire da sud in quota e da nord-est negli strati medio-bassi.

Domenica 8 febbraio

Nuvolosità: al mattino cielo inizialmente poco nuvoloso sulle Alpi, più grigio per nebbie o nubi basse in pianura. Dalla tarda mattinata nuvolosità in aumento, fino ad avere cielo nuvoloso o molto nuvoloso al pomeriggio. Qualche possibile maggiore schiarita sarà possibile sul nord Piemonte.

Precipitazioni: dal pomeriggio precipitazioni deboli o moderate a partire dal basso Piemonte, diffuse poi in serata su gran parte della regione ad eccezione di alto Novarese e VCO. Quota neve sui 1000-1100 m, leggermente inferiore sul basso Cuneese.

Zero termico: in calo sui 1500 metri, con valori inferiori intorno ai 1300-1400 metri a sud.

Venti: deboli o moderati sulle Alpi, prima meridionali, poi in rotazione da sud-est o est, deboli variabili altrove.

Lunedì 9 febbraio

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche apertura nel pomeriggio.

Precipitazioni: piogge deboli, più diffuse al mattino, più sparse e in attenuazione nel pomeriggio. Quota neve a circa 1000-1100 metri.

Zero termico: stazionario o in lieve calo sui 1300-1500 metri.

Venti: deboli orientali sulle Alpi, settentrionali sull'Appennino; deboli variabili in pianura.