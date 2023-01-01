Weekend tra sole e gelo, ma da domenica sera peggiora: attese nuove nevicate sulle Alpi

CUNEO CRONACA - Tempo stabile e soleggiato fino a domenica mattina, grazie all'allontanamento verso il Mar Tirreno della perturbazione che ci ha interessato nella giornata di venerdì. E' previsto un calo delle temperature minime che potranno portare gelate in pianura al primo mattino.

Dal tardo pomeriggio di domenica - fa sapere Arpa Piemonte - un minimo depressionario sul Canale della Manica si avvicinerà al Piemonte determinando un peggioramento del tempo sui settori alpini, con nevicate anche moderate soprattutto sulle zone di confine. Le precipitazioni continueranno fino alle prime ore del pomeriggio di lunedì, per poi attenuarsi.

Martedì venti da nordovest e condizioni di foehn riporteranno tempo più stabile.

Domenica 23 novembre

Nuvolosità: cielo inizialmente poco nuvoloso. Progressivo aumento delle nubi dalla tarda mattinata fino a cielo molto nuvoloso in serata.

Precipitazioni: dal tardo pomeriggio deboli nevicate sui settori alpini di confine, in intensificazione ed estensione alle alte e medie valli in serata e infine alle zone più di bassa valle fino agli sbocchi vallivi nella notte. Quota neve dai 1000-1300 metri sulle zone di confine, fino ai 200-500 metri a fondovalle, dove non si esclude la possibilità di locale pioggia congelante.

Zero termico: in aumento sulle Alpi fino a 1400-1600 m a ovest, fino a 2800-2000 metri a sud, e in calo sulla parte nord e sulle pianure fino a 700-800 metri.

Venti: sulle Alpi deboli o moderati da nordovest al mattino, forti o molto forti da ovest nel pomeriggio-sera. Sull'Appenino deboli o moderati dai quadranti meridionali. Deboli tra nord e nord-est in pianura.

Lunedì 24 novembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso al mattino, con nuvolosità più compatta sui settori alpini. Nuvoloso nel pomeriggio.

Precipitazioni: nella notte e al mattino moderate su zone alpine occidentali, più deboli sui settori settentrionali, in estensione fino alle zone di bassa valle. Quota neve sui 1000-1300 metri sulle zone più al confine, fino a 100-400 metri agli sbocchi vallivi, dove non si esclude la possibilità di locale pioggia congelante. Graduale attenuazione delle precipitazioni dal pomeriggio.

Zero termico: in progressivo aumento nel corso della giornata fino a 1500-1600 metri a nord e 2000 metri a sud.

Venti: da ovest sulle Alpi, forti al mattino e moderati nel pomeriggio; deboli localmente moderati da sudovest sull'Appennino. Deboli variabili in pianura.

Martedì 25 novembre

Nuvolosità: addensamenti nuvolosi sulle creste alpine, altrove irregolarmente nuvoloso al mattino e più soleggiato nel pomeriggio.

Precipitazioni: deboli nevicate sparse sui settori alpini di confine occidentali e settentrionali. Quota neve intorno ai 700-900 metri.

Zero termico: stazionario intorno ai 1500-1600 metri, con valori inferiori fino a 1000-1100 metri sulle zone di confine.

Venti: moderati localmente forti, da nordovest sulle Alpi e da nord sull'Appennino. Rinforzo dei venti nelle vallate alpine per condizioni di foehn che potrebbero interessare anche le pianure, in particolare quello occidentali nel pomeriggio.