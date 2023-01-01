Weekend tra sole e caldo in Granda, ma domenica tornano temporali anche forti

CUNEO CRONACA - Nel pomeriggio di venerdì 29 maggio il cielo sarà inizialmente soleggiato, ma è previsto lo sviluppo di temporali deboli o moderati sui settori montani e pedemontani e una diminuzione delle temperature massime di circa 3°C.

Ci sarà un nuovo rialzo termico nel fine settimana - fa sapere Arpa - con ritorno delle condizioni di disagio fisico, ma su livelli inferiori rispetto ai giorni scorsi.

E' attesa una marcata attività temporalesca tra il pomeriggio e la sera di domenica per il transito di un'onda depressionaria in prossimità dell'arco alpino.

Un peggioramento più incisivo potrebbe manifestarsi da lunedì notte.

Sabato 30 maggio

Nuvolosità: cielo inizialmente sereno; verso mezzogiorno ingresso di velature da ovest e formazione di cumuli sui rilievi in ulteriore sviluppo pomeridiano e dissolvimento serale. Nuovamente cielo sereno nella notte.

Precipitazioni: deboli localmente moderati rovesci pomeridiani sui rilievi.

Zero termico: in lieve aumento sui 3900-4000 metri nelle ore centrali.

Venti: sulle Alpi deboli localmente moderati da nord, nordest in rotazione dai quadranti occidentali nella notte. Sugli altri settori venti calmi al mattino e moderati da sud al pomeriggio su Appennino, Astigiano e Alessandrino, mentre sulle pianure occidentali ci sarà un debole vento da ovest.

Domenica 31 maggio

Nuvolosità: cielo inizialmente soleggiato; dalla tarda mattinata formazione di estese nubi cumuliformi sui rilievi alpini in trasferimento pomeridiano e serale verso i vicini settori pianeggianti e successivo rasserenamento notturno.

Precipitazioni: primi deboli fenomeni verso mezzogiorno sui settori alpini; successiva estensione alle vicine zone pianeggianti e intensificazione con picchi localmente moderati o forti. Esaurimento notturno.

Zero termico: calo serale sui 3600-3700 metri sul Piemonte centro-settentrionale; ancora sui 3800 metri a sud. Venti: sulle Alpi deboli occidentali in rotazione a nord-ovest nel pomeriggio con intensificazione fino a moderati; su Appennino, Astigiano e Alessandrino deboli o moderati da sud; venti generalmente calmi altrove. Sostenute raffiche in corrispondenza dei temporali pomeridiani e serali.

Lunedì 1° giugno

Nuvolosità: cielo soleggiato con annuvolamenti cumuliformi su rilievi e zone pedemontane. Sensibile aumento della nuvolosità sul settore nord in tarda serata.

Precipitazioni: deboli rovesci sparsi sui rilievi nelle ore centrali; in tarda serata attivazione di forti temporali sul settore nord.

Zero termico: diminuzione a 3600 metri all'alba; successivo rialzo fino a 4000 m nel pomeriggio; nuovo calo a 3800 metri nella notte.

Venti: moderati da nordovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, Astigiano e Alessandrino. Calma di vento altrove. Raffiche notturne in corrispondenza dei temporali.