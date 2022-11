Weekend tra nubi e schiarite, attenzione alla nebbia in pianura: da lunedì qualche pioggia

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino, con progressivo aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Foschie e nebbie in pianura nelle prime ore del mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in progressivo brusco calo fino ai 2000 metri in tarda serata.

Venti: da nord-nordest a tutte le quote, deboli localmente moderati in montagna e deboli altrove, con rinforzi sulle pianure orientali.

Lunedì 14 novembre