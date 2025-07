Weekend tra alpinismo, biodiversità e riflessioni sul futuro della montagna a Vernante e Limone

CUNEO CRONACA - Venerdì 18 luglio, il Parco delle Alpi Marittime e il Comune di Vernante ospitano Maurizio Zanolla. Guida alpina conosciuta in tutto il mondo dell’alpinismo come Manolo e soprannominata “Il Mago” è tra i più i pionieri dell’arrampicata libera (free climbing) in Italia e in Europa. La sua carriera, iniziata a soli 17 anni, ha rivoluzionato il modo di intendere la scalata: Manolo ha privilegiato lo stile pulito e la ricerca dell’equilibrio, scegliendo pareti verticali e lisce e affrontando vie caratterizzate da appigli minimi, valorizzando più l’aspetto mentale e tecnico che la forza fisica.

L’incontro, organizzato nell’ambito del programma Interreg VI-A Francia-Italia ALCOTRA 2021-2027 | BiodivTourAlps è intitolato "Un'ora per acclimatarsi". Sul palco di piazza dell’Ala di Vernante (in caso di brutto tempo su quello del teatro comunale) Manolo parlerà di alpinismo, arrampicata, impatto delle attività outdoor in montagna con Sofia Farina, giornalista del quotidiano online L'AltraMontagna, Marika Abbà, autrice del libro "La parete inviolata" e guida ambientale, e Irene Borgna divulgatrice ambientale delle Aree Protette Alpi Marittime e scrittrice.

Sempre con Alcotra BiodiovTourAlps nel weekend viene proposto un altro grande appuntamento: sabato 19 luglio, sul confine tra i comuni di Tenda e Limone Piemonte si terrà la Festa transfrontaliera della Biodiversità alpina al Colle di Tenda organizzata da APAM e Parc National du Mercantour.

Sarà una giornata dedicata alla scoperta della straordinaria biodiversità delle Alpi Liguri e Marittime con passeggiate guidate da guardiaparco e da guide parco e con momenti di sensibilizzazione sull'importanza della protezione della natura anche attraverso comportamenti adeguati e buone pratiche. Alcune di queste sono previste da “Fai la cosa giusta!”: l’invito a salire al Colle di Tenda a piedi o in bicicletta, a usare la navetta gratuita che parte e arriva a Quota 1400 o salire in quota con la seggiovia Cabanaira, a portare piatti, posate e bicchiere per gustare la prelibata polenta offerta (prenotazione obbligatoria; disponibilità limitata). Coloro che avranno accolto l’invito di “Fai la cosa giusta!” riceveranno un premio.

A partire dalle 9.45 (appuntamento al Colle alle ore 9.30) inizierà la serie di escursioni (gratuite) che il pubblico potrà scegliere in base al proprio interesse: botanica, fauna, fortificazioni del XIX secolo del Colle di Tenda, del Vallo Alpino e della Linea Maginot. Una passeggiata sarà invece dedicata al tema dell'inquinamento da plastica in quota e prevede la raccolta di rifiuti. Sempre dalle 9.45 ai giovani saranno proposte attività didattiche; tra queste il laboratorio "Esplosione della biodiversità e della pace".

Seguirà, intorno alle 12.30, un breve momento istituzionale con i saluti delle autorità e poi inizierà la distribuzione della polenta (per i soli iscritti su Eventbrite e fino a esaurimento scorte) per la quale è vivamente consigliato avere con sé piatti, posate e bicchieri per ridurre al minimo la produzione di rifiuti.

Nel pomeriggio alle 14.30, ci sarà un momento di riflessione sul futuro delle terre alte con Marco Albino Ferrari. Lo scrittore con un monologo presenterà "La montagna che vogliamo. Un manifesto", che prende spunto dal suo ultimo libro. Non c'è festa nel territorio Marittime-Mercantour senza musica e danze occitane! Il pomeriggio sarà animato da Lhi Jarris e con melodie e sonorità che sono tra gli elementi forti e comuni dell'area transfrontaliera.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 8.30 - Inizio accoglienza e informazioni al pubblico sulle attività della giornata, consegna "coupon polenta" e gadget (Bivio strada Colle di Tenda-Caserme del Forte centrale).

Ore 9.45 - Partenza delle escursioni tematiche: botanica, fauna, "littering" - raccolta dei rifiuti, fortificazioni del Colle di Tenda.

Ore 10.00 - Apertura degli stand delle aree protette, degli organismi e delle associazioni, laboratori e animazioni per bambini.

Ore 12.30 - Saluti delle autorità.

Ore 13.00 - Polenta offerta (su prenotazione (Eventbrite) e fino a esaurimento scorte).

Ore 13.30 - Musica occitana con Lhi Jarris.

Ore 14.30 - "La montagna che vogliamo. Un manifesto", animazione teatrale dello scrittore Marco Albino Ferrari.

Ore 16.30 - Fine dell'evento.

FAI LA COSA GIUSTA!

Al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale:

- Prendi la navetta a Quota 1400 servizio continuato dalle 8.30 alle 10.30 (andata) e dalle 15.30 alle 17.30 (ritorno).

- Porta piatti, bicchieri e posate per la polenta

- Sali a piedi o in bicicletta al Colle di Tenda.

- Sali in quota con la seggiovia Cabanaira.

I partecipanti che mettono in pratica questi "buoni comportamenti" riceveranno un premio!

Per informazioni sull’evento: tel. 0171 978600 (fino alle 13 di venerdì 18 luglio) in orario: 9-12 e 14 -16.