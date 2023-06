Weekend soleggiato e meno afoso in provincia di Cuneo, più nuvoloso lunedì

Nuvolosità: al mattino cielo soleggiato, dalle ore centrali progressivo aumento della nuvolosità con addensamenti a ridosso dei rilievi alpini e sul settore appenninico, nubi più irregolari in pianura.

Precipitazioni: al pomeriggio isolati e deboli rovesci di calore nelle vallate alpine e sulla fascia appenninica.

Zero termico: in ulteriore rialzo fino a 4300 metri.

Venti: deboli a tutte le quote, occidentali sulle Alpi e meridionali sull'Appennino, in pianura in prevalenza da est.

Lunedì 3 luglio