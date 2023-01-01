Weekend instabile tra nuvole e schiarite: domenica perturbazione veloce sulla Granda

CUNEO CRONACA - L'allontanamento verso sud-est del minimo che ha interessato il nord Italia negli scorsi giorni consente una generale attenuazione della ventilazione sulla regione con l'eccezione dei settori più orientali.

Sabato - fa sapere Arpa - una temporanea espansione di un promontorio anticiclonico di matrice atlantica mantiene cieli sereni o velati fino al primo pomeriggio, quando una nuova saccatura in discesa dall'Europa centrale causerà un deciso aumento della copertura nuvolosa.

Da tale saccatura, nella notte tra sabato e domenica, si isola un minimo di pressione che transita velocemente dalle coste francesi verso il Nordafrica, favorendo temporanei nuovi rinforzi della ventilazione e deboli precipitazioni sul Piemonte occidentale con quota neve sui 1000-1100 metri; ampi rasserenamenti già dal primo pomeriggio. Nuova intensificazione dei venti con deboli nevicate sulle creste di confine lunedì.

Sabato 28 marzo

Nuvolosità: al mattino cielo sereno o velato. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della copertura da ovest per nubi alte e medie, fino ad avere cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su tutta la regione a fine giornata.

Precipitazioni: assenti, salvo possibili deboli nevicate dalla tarda serata sulle creste alpine di confine.

Zero termico: in aumento fino al pomeriggio sui 2100-2300 metri. Generale nuovo calo in serata sui 1700-1800 metri su pianure e Appennino e sui 1400-1600 metri sulle Alpi.

Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali in montagna, deboli variabili in pianura. Dalla sera rinforzi sulla zona dei laghi con foehn in locale nuova estensione alle pianure.

Domenica 29 marzo

Nuvolosità: al mattino in prevalenza nuvoloso con nubi più compatte a ridosso dei settori alpini; schiarite via via più ampie nella seconda parte della giornata fino ad avere cielo poco nuvoloso o velato in pianura e irregolarmente nuvoloso sui rilievi.

Precipitazioni: dalla notte deboli precipitazioni sui rilievi occidentali e sudoccidentali con possibili sconfinamenti sulle aree pianeggianti del Cuneese, con quota neve sui 1000-1100 metri. Esaurimento dei fenomeni nel corso della mattinata.

Zero termico: in temporaneo calo al mattino a sud-ovest fino ai 1300-1500 metri; stabile altrove, sui 1700-1800 metri in pianura e sui 1400-1600 metri sulle Alpi.

Venti: da nord-est sulle Alpi, moderati o forti al primo mattino in successiva attenuazione e rotazione da nord dal pomeriggio; moderati settentrionali in Appennino; deboli variabili altrove, salvo rinforzi moderati e persistenti in Valle Ossola e sulla zona dei laghi.

Lunedì 30 marzo

Nuvolosità: al mattino soleggiato in pianura e nuvoloso in alta montagna; generale aumento della nuvolosità dal pomeriggio.

Precipitazioni: deboli a ridosso delle creste di confine da metà giornata, con quota neve in progressivo calo fino ai 900-1000 metri. Dalla sera possibili anche alcuni deboli piovaschi sulle pianure occidentali.

Zero termico: in temporaneo aumento a metà giornata, poi in generale calo, fino ai 1200-1400 metri sulle Alpi e 1500-1600 m altrove.

Venti: dai quadranti settentrionali in montagna, inizialmente moderati in rinforzo a forti dal pomeriggio; locali fenomeni di foehn all'interno delle valli a metà giornata; attenuazione serale sul Piemonte occidentale.