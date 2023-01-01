Weekend in Piemonte: temporali sabato, domenica torna il sole con nebbie mattutine

CUNEO CRONACA - Una vasta saccatura centrata a nord delle Isole Britanniche ma estesa a gran parte dell'Europa incombe sull'arco alpino.

Dal pomeriggio di sabato - fa sapere Arpa Piemonte - l'ingresso di aria fresca e la rotazione da sud-ovest della ventilazione in quota favoriscono l'innesco di nuovi rovesci e temporali; i fenomeni più intensi sono attesi al confine con la Liguria e sul Piemonte nord-occidentale e settentrionale.

Dalla sera il transito verso est della perturbazione, e una nuova rotazione da nord-ovest dei venti favorirà un rapido esaurimento delle piogge e l'innescarsi di venti di foehn nelle vallate alpine. La rimonta dei valori di pressione garantirà per domenica cieli soleggiati con formazione di nebbie al primo mattino.

Sabato 13 settembre

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con intensificazione della copertura dalle ore centrali, più rilevante al confine con la Liguria e sul Piemonte nord-occidentale e settentrionale dalle ore centrali. La sera attenuazione a partire da ovest e formazione di foschie e banchi di nebbia sulle pianure.

Precipitazioni: residui rovesci al mattino sul Piemonte nord-orientale. Dal pomeriggio temporali moderati o localmente forti al confine con la Liguria e sui settori nord-occidentali e settentrionali. Rovesci deboli o al più moderati altrove.

Zero termico: in calo sui 3100-3200 metri a nord e sui 3500-3600 metri a sud.

Venti: sulle Alpi deboli o localmente moderati da ovest, in rotazione da sud-ovest nel pomeriggio e da nord-ovest la sera, in intensificazione a moderati e con foehn nelle vallate; sull'Appennino deboli meridionali, in intensificazione nel pomeriggio fino alle colline sudorientali, da ovest la sera; deboli variabili in pianura.

Domenica 14 settembre

Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso al mattino, con addensamenti sui rilievi in graduale attenuazione fino a cielo soleggiato nel pomeriggio; aumento della copertura a nord dalla sera. Foschie o locali nebbie sulle pianure al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in marcato aumento fino a 4100-4300 metri a nord e 4500 metri altrove.

Venti: moderati o forti da nord-ovest sulle Alpi al mattino con foehn esteso fino agli sbocchi vallivi, poi in attenuazione; deboli o localmente moderati nord-occidentali in Appennino al mattino, successivamente deboli variabili; deboli da ovest in successiva rotazione da nord-est in pianura.

Lunedì 15 settembre

Nuvolosità: cielo soleggiato al mattino e irregolarmente nuvoloso al pomeriggio. Foschie e locali nebbie sulle pianure orientali al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo fino ai 3800-4000 metri a nord e 4100 metri a sud.

Venti: deboli ovunque; occidentali sulle Alpi, meridionali in Appennino e prevalentemente dai quadranti orientali altrove.