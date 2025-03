Weekend in Granda tra nuvole e sole: rovesci sabato, schiarite domenica

CUNEO CRONACA - Una bassa pressione sull'Italia meridionale dirige correnti secche, settentrionali o nordorientali in quota, sul Piemonte fino a venerdì, mantenendo un cielo prevalentemente soleggiato o velato.

Tra venerdì sera e la giornata di sabato - fa sapere Arpa - un minimo depressionario scenderà velocemente dalla Francia al Mediterraneo occidentale, transitando a ovest delle Alpi, e porterà un aumento della nuvolosità con possibili locali rovesci sul Piemonte, soprattutto sudoccidentale; innescherà anche un rinforzo dei venti, fino al mattino di domenica, quando l'avanzata di un promontorio anticiclonico dall'Europa occidentale riporterà ampie schiarite.

Nel dettaglio, le previsioni per il weekend in Piemonte.

Venerdì 28 marzo

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso, per transito di velature alte residue al mattino e addensamenti in formazione nel corso del pomeriggio a partire dai rilievi.



Precipitazioni: generalmente assenti, salvo possibili deboli rovesci isolati a ridosso dei rilievi in serata.



Zero termico: in aumento di giorno fino ai 2500-2600 metri; in nuovo calo in serata fino ai 2100 metri sulle Alpi nord-occidentali, anche sotto i 2000 metri sulle creste di confine, e 2300 metri altrove.

Venti: deboli settentrionali in montagna, con temporanea rotazione da sud sull'Appennino nelle ore centrali; deboli variabili in pianura, prevalentemente da ovest-nordovest di notte e tra sud ed est di giorno, per regimi di brezza a ciclo diurno.

Sabato 29 marzo

Nuvolosità: cielo in gran parte nuvoloso, con locali schiarite in pianura, soprattutto a nord del Po in serata.



Precipitazioni: possibili locali rovesci, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi, più probabili sul Piemonte sudoccidentale. Quota neve sui 1400-1700 metri.



Zero termico: in calo al primo mattino fino ai 1800-1900 metri sulle Alpi e 2000-2100 metri altrove; successivo graduale rialzo, fino ai 2300-2400 metri in serata, con valori inferiori, sui 2100 metri, sulle Alpi occidentali di confine.



Venti: moderati settentrionali in montagna, localmente forti in quota dal pomeriggio; deboli o moderati tra nord e nordovest in pianura; rinforzi di foehn nelle vallate alpine, localmente estesi alle prime pianure adiacenti, in particolare del settore orientale.

Domenica 30 marzo

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in graduale forte aumento fino ai 2800-2900 metri in tarda serata; valori inferiori ai 2500 metri sulle Alpi nord-occidentali di confine.

Venti: moderati settentrionali in montagna, localmente forti in quota; deboli tra nord e ovest in pianura, con residui rinforzi di foehn al

mattino nelle vallate alpine, localmente estesi alle prime pianure adiacenti, in particolare del settore orientale.