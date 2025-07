Weekend in Granda: pioggia e temporali fino a sabato, poi torna il sole

CUNEO CRONACA - Una vasta area depressionaria con minimo sulla Danimarca domina sull'Europa centrale, mantenendosi ancora lontana per la giornata odierna, ma già dalle prime ore di venerdì - fa sapere Arpa Piemonte - la struttura si avvicinerà al Piemonte portando un graduale aumento dell'instabilità a partire da nord, con rovesci sparsi, deboli o localmente moderati sulla regione.

Sabato l'influsso del minimo depressionario determinerà ancora fenomeni sparsi su gran parte del territorio, più intensi sul settore orientale e meridionale, dove non si escludono temporali in sconfinamento da Liguria e Lombardia. Domenica tempo in miglioramento associato ad un graduale aumento delle temperature.

Venerdì 1° agosto

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso.

Precipitazioni: nella notte e al primo mattino rovesci deboli o moderati sul settore settentrionale, in estensione dapprima ai rilievi nel corso della mattinata e, nel pomeriggio, in transito anche sulle pianure, a carattere sparso, in proseguimento in serata.

Zero termico: in calo a nord già al mattino fino a 3500-3600 metri, in lieve calo sui 3800 metri a sud.

Venti: deboli con locali rinforzi, occidentali sulle Alpi e meridionali in Appennino; in pianura da sud su Astigiano e Alessandrino, e da nord-est sui restanti settori.

Sabato 2 agosto

Nuvolosità: cielo nuvoloso, con qualche residua schiarita al primo mattino sul settore nord-occidentale del Piemonte. Attenuazione delle nubi in serata.

Precipitazioni: rovesci deboli o moderati sul settore sud-orientale al primo mattino, in graduale estensione a tutta la regione, a carattere sparso, più probabili e intensi sulla parte orientale e meridionale. Esaurimento in serata.

Zero termico: a nord in calo fino a 3200-3300 metri già al primo mattino, stazionario in giornata; a sud graduale calo fino a 3400-3500 metri in serata.

Venti: deboli o localmente moderati in montagna; sulle Alpi da ovest in rotazione da nord-ovest nel pomeriggio con rinforzi nelle vallate settentrionali; sull'Appennino da sud al mattino in successiva rotazione da nord. Variabili in pianura.

Domenica 3 agosto

Nuvolosità: residua nuvolosità al primo mattino, in rapido diradamento fino a cielo soleggiato ovunque. Addensamenti pomeridiani sui rilievi meridionali.

Precipitazioni: dalle ore centrali possibili deboli rovesci sul Cuneese.

Zero termico: in graduale risalita fino a 3900-4000 metri a sud e 3700-3800 metri a nord in serata.

Venti: deboli da nord-ovest sulle Alpi, in intensificazione nel pomeriggio; rinforzi nelle vallate settentrionali per locali condizioni di foehn. Deboli da nord sull'Appennino e variabili in pianura.