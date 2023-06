Weekend di visite e i "quadri viventi" di Caravaggio per i 30 anni del Fai di Cuneo

CUNEO CRONACA - La Delegazione FAI di Cuneo compie 30 anni, un traguardo rilevante che testimonia un lungo impegno a favore della fondazione italiana più importante e prestigiosa nel panorama della valorizzazione del patrimonio artistico e naturalistico italiano. Per questo, in collaborazione con altre realtà culturali, celebra la ricorrenza per un intero weekend, sabato 10 e domenica 11 giugno, riunendo le delegazioni del Piemonte per condividere insieme ciò che si è fatto, i traguardi raggiunti e gli obbiettivi futuri, invitando il pubblico a scoprire la città con occhi nuovi e curiosi, nello spirito della Fondazione nazionale che, giorno dopo giorno, si impegna per riscoprire, tutelare e valorizzare l’Italia più bella e nascosta.

“La Delegazione FAI di Cuneo si è formata nel 1993, grazie a un gruppo appassionato di persone guidato dal compianto dott. Alberto Bersani, mancato nel 2018. Il suo impegno per la valorizzazione del patrimonio che ci circonda, in un momento storico in cui si parlava ancora poco del tema, fu lungimirante. Con passione per la storia locale ha tracciato una strada, ben definita, seguita, dopo di lui, da Marcello Cavallo, Marco Fraire, Françoise Silva Giorgis e, infine, dal sottoscritto – afferma Roberto Audisio, attuale capo delegazione FAI –. Da allora molto è cambiato nella percezione del patrimonio che ci circonda, da parte degli italiani. Oggi il FAI è una fondazione privata solida, senza scopo di lucro e finanziata quasi esclusivamente da privati, riconosciuta come esempio da seguire anche dalle istituzioni governative. Le sue attività sono seguite da un pubblico che cresce anno dopo anno: gli iscritti in Italia superano ormai i 200.000 dei quali oltre 2.000 sono rappresentati dalla nostra provincia. Per questo ci è sembrato giusto celebrare questo importante traguardo insieme a tutta la città, perché grazie all’esempio di chi ci ha preceduto possiamo guardare più lontano. Vorremmo che fosse una grande festa di piazza e di raccolta fondi per dichiarare il nostro grande amore nei confronti del patrimonio artistico e naturalistico in cui siamo cresciuti e in cui viviamo, cercando, ancora una volta, di contagiare quante più persone possibile, facendo loro scoprire le bellezze che abbiamo dietro l'angolo di casa e che, spesso, non conosciamo".

Il programma di iniziative per il weekend è ricco di appuntamenti per tutti quelli che abbiano voglia di godere di un reale beneficio dal contatto con la bellezza e la storia, per un evento culturale che diventa anche occasione di raccolta fondi e nuovi iscritti, grazie all’impegno appassionato di tanti volontari e il coinvolgimento di altre realtà del territorio: incontri, aperture e visite straordinarie accompagnate dagli Apprendisti Ciceroni® (studenti delle scuole superiori) e dai narratori del Gruppo FAI Giovani di Cuneo, oltre a passeggiate gourmet nel centro storico con le guide turistiche. Ma la grande sorpresa e momento clou del fine settimana sarà la suggestiva doppia rappresentazione dei “Tableaux Vivants da Caravaggio”, una performance teatrale unica nel suo genere, per la prima volta a Cuneo dopo essere stata messa in scena in musei, gallerie, piazze e chiese di tutta Italia e non solo, conservando sempre la sua suggestione e la sua magia, proposta dalla compagnia LudovicaRambelliTeatro, in residenza permanente presso il Museo Diocesano, chiesa di Donnaregina Nuova di Napoli. Un lavoro di estrema semplicità e insieme di grande impatto emotivo con cui 23 capolavori del grande Maestro si comporranno incredibilmente sotto gli occhi degli spettatori, realizzati esclusivamente con i corpi di 8 attori, poche stoffe drappeggiate e semplici oggetti comuni. Un solo taglio di luce a illuminare la scena, come riquadrata in un’immaginaria cornice, e cambi di scena a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibelius, per un’esperienza emozionante e carica di pathos, ripetuta in due repliche nella suggestiva cornice barocca della Confraternita di Santa Croce.