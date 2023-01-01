Weekend di sole sulla Granda: alta pressione e temperature sopra la media stagionale

CUNEO CRONACA - La progressiva risalita di un'alta pressione atlantica sulle Isole Britanniche e la sua graduale espansione verso l'Europa centrale e l'Italia nei prossimi giorni garantisce tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino a tutto il fine settimana.

L'arrivo di aria mite in quota - riferisce Arpa Piemonte - favorirà un po' d'inversione termica notturna in pianura con conseguenti foschie nelle prime ore del mattino e condizioni favorevoli all'accumulo di inquinanti.

Un debole flusso da est potrà portare qualche nube bassa sulle zone pianeggianti nella mattina di domenica e qualche debole pioggia sulle Alpi nel pomeriggio di lunedì.

Le temperature massime nel fine settimana saranno su valori lievemente superiori alla norma del periodo, sopra i 22-23 gradi in pianura.

Nel dettaglio, le previsioni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.

Sabato 11 ottobre

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali foschie e banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure orientali e meridionali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3700-3800 metri.

Venti: deboli, in prevalenza nordorientali in montagna e variabili in pianura.

Domenica 12 ottobre

Nuvolosità: al mattino nubi basse o foschie in pianura, poco nuvoloso in montagna. Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con nubi più consistenti a ridosso delle Alpi.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario o in lieve abbassamento, intorno ai 3500-3600 metri.

Venti: deboli, prevalentemente settentrionali in montagna, variabili in pianura.

Lunedì 13 ottobre

Nuvolosità: al mattino cielo nuvoloso in pianura e poco nuvoloso in montagna, nel pomeriggio maggiore nuvolosità ovunque.

Precipitazioni: nel pomeriggio deboli piogge sulle zone pedemontane alpine e nelle zone di medio-bassa valle.

Zero termico: in abbassamento fino a 3200-3300 metri in serata.

Venti: deboli, da nord-est sulle Alpi, da nord sull'Appennino, variabili in pianura.