Weekend di sole sulla Granda: alta pressione e temperature sopra la media stagionale

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - La progressiva risalita di un'alta pressione atlantica sulle Isole Britanniche e la sua graduale espansione verso l'Europa centrale e l'Italia nei prossimi giorni garantisce tempo stabile e soleggiato sul Piemonte fino a tutto il fine settimana.
L'arrivo di aria mite in quota - riferisce Arpa Piemonte - favorirà un po' d'inversione termica notturna in pianura con conseguenti foschie nelle prime ore del mattino e condizioni favorevoli all'accumulo di inquinanti.
Un debole flusso da est potrà portare qualche nube bassa sulle zone pianeggianti nella mattina di domenica e qualche debole pioggia sulle Alpi nel pomeriggio di lunedì.
Le temperature massime nel fine settimana saranno su valori lievemente superiori alla norma del periodo, sopra i 22-23 gradi in pianura.
Nel dettaglio, le previsioni tratte dall'ultimo bollettino di Arpa Piemonte.
Sabato 11 ottobre
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con locali foschie e banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure orientali e meridionali.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: sostanzialmente stazionario sui 3700-3800 metri.
Venti: deboli, in prevalenza nordorientali in montagna e variabili in pianura.
Domenica 12 ottobre
Nuvolosità: al mattino nubi basse o foschie in pianura, poco nuvoloso in montagna. Parzialmente nuvoloso nel pomeriggio, con nubi più consistenti a ridosso delle Alpi.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: stazionario o in lieve abbassamento, intorno ai 3500-3600 metri.
Venti: deboli, prevalentemente settentrionali in montagna, variabili in pianura.
Lunedì 13 ottobre
Nuvolosità: al mattino cielo nuvoloso in pianura e poco nuvoloso in montagna, nel pomeriggio maggiore nuvolosità ovunque.
Precipitazioni: nel pomeriggio deboli piogge sulle zone pedemontane alpine e nelle zone di medio-bassa valle.
Zero termico: in abbassamento fino a 3200-3300 metri in serata.
Venti: deboli, da nord-est sulle Alpi, da nord sull'Appennino, variabili in pianura.