Weekend di sole nel Cuneese dopo pioggia e neve in quota, ma lunedì torna il maltempo

CUNEO CRONACA - Una vasta saccatura di origine scandinava si approfondisce sul Mediterraneo occidentale, convogliando aria fredda in quota e favorendo rovesci e temporali sparsi, più diffusi e persistenti sul settore meridionale; la quota neve si attesterà intorno ai 1400-1600 metri, con valori localmente inferiori in occasione delle precipitazioni più intense.

Un'attenuazione dei fenomeni è attesa in serata a partire da nord-ovest - fa sapere Arpa Piemonte - accompagnata da rinforzi di vento nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn, che proseguiranno fino al pomeriggio di sabato 16 maggio.

Il successivo allontanamento della perturbazione verso est garantirà per il fine settimana tempo stabile e soleggiato, con precipitazioni residue che ancora interesseranno l'Appennino nella mattinata di sabato e un graduale aumento delle temperature.

Un nuovo possibile peggioramento del tempo è atteso per la giornata di lunedì.

Sabato 16 maggio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, con residui annuvolamenti sull'Appennino e possibili foschie sulle pianure orientali al primo mattino.

Precipitazioni: deboli residue sull'Appennino al primo mattino.

Zero termico: in rialzo fino a 2000-2200 metri in serata.

Venti: settentrionali, moderati in montagna e deboli altrove; rinforzi nelle vallate alpine per locali condizioni di foehn e sull'Appennino.

Domenica 17 maggio

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al mattino e parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per la formazione di cumuli sui rilievi in successivo transito sulle pianure.

Precipitazioni: deboli isolati rovesci sulle Alpi nel pomeriggio. Zero termico: in ulteriore aumento sui 2300 metri a nord e 2500 metri a sud.

Venti: deboli sui rilievi, occidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente meridionali altrove, con rinforzi su Langhe e Roero, Astigiano e Alessandrino.

Lunedì 18 maggio

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso.

Precipitazioni: rovesci sui rilievi alpini, in estensione alle pianure nel pomeriggio.

Zero termico: in aumento sui 2500 metri. Venti: deboli o moderati da sud-ovest sulle Alpi, in graduale rotazione da nord-ovest in serata, e moderati da sud sull'Appennino; deboli prevalentemente meridionali altrove, con rinforzi su Langhe e Roero, Astigiano e Alessandrino.