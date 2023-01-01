Weekend di sole e temperature in rialzo in Granda, ma da lunedì torna il maltempo

CUNEO CRONACA - Una saccatura sull'Europa nord-occidentale coinvolge ancora il Piemonte, determinando variabilità e instabilità nel pomeriggio odierno: sono previsti infatti temporali in sviluppo a partire dai settori montani tra il Torinese e il VCO, che poi si estenderanno sulle pianure a nord del Po.

In serata - si legge nel bollettino di Arpa Piemonte - qualche isolato temporale potrà interessare anche le altre zone. Localmente qualche temporale potrà essere anche forte e a carattere di nubifragio.

Nel fine settimana la temporanea rimonta dell'alta pressione da ovest riporterà tempo stabile e soleggiato, con temperature massime che si riporteranno sui 25-27 gradi in pianura.

Lunedì l'avvicinamento di un'altra saccatura atlantica determinerà un peggioramento del tempo, associato a nuove piogge e temporali.

Sabato 30 agosto

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso. Possibili locali foschie in pianura di primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in progressivo aumento nel corso della mattinata a partire da sudovest, fino a 4200-4300 metri in serata.

Venti: deboli a tutte le quote, da nordovest sulle Alpi, da nord sull'Appennino e variabili altrove.

Domenica 31 agosto

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio parzialmente nuvoloso per nubi in sviluppo sulle Alpi e in successiva estensione.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 4000-4100 metri.

Venti: deboli da ovest sulle Alpi; meridionali sull'Appennino, in rinforzo a moderati nel pomeriggio; deboli variabili in pianura.

Lunedì 1° settembre

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Precipitazioni: piogge deboli o moderate al mattino, in intensificazione nel pomeriggio. I settori maggiormente interessati saranno quelli settentrionali e centro-orientali. Possibili temporali.

Zero termico: in calo a 3300-3600 metri.

Venti: moderati da sud-ovest sulle Alpi, da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura.