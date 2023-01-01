Weekend di sole e clima mite in provincia di Cuneo, lunedì nubi in aumento

CUNEO CRONACA - Nella giornata odierna il Piemonte sarà ancora sotto l'influsso di correnti sciroccali in quota convogliate da una circolazione depressionaria con minimo sullo stretto di Gibilterra; pertanto il cielo sarà parzialmente nuvoloso e persisterà il trasporto di sabbia sahariana, sia pure in graduale attenuazione.

Sabato - fa sapere Arpa - la depressione risalirà a nord verso la Spagna colmandosi gradualmente e la rotazione da est della circolazione negli alti strati sul territorio piemontese favorirà un'attenuazione della nuvolosità e dell'apporto di sabbia.

Condizioni di tempo generalmente soleggiato per domenica e lunedì mattina grazie all'azione di un'alta pressione con massimo a nord delle Alpi. Le temperature rimarranno particolarmente miti per il periodo.

Sabato 7 marzo

Nuvolosità: cielo in prevalenza soleggiato, con addensamenti a ridosso delle vallate alpine sudoccidentali, più consistenti nella prima parte della giornata. Foschie e locali banchi di nebbia sulle pianure orientali fino al primo mattino.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in calo sui 2000 metri in serata.

Venti: deboli localmente moderati da est sulle Alpi e da nordest sull'Appennino; debole ventilazione orientale in pianura.

Domenica 8 marzo

Nuvolosità: cielo soleggiato con foschie e nebbie sulle pianure orientali fino al primo mattino e addensamenti sui settori alpini occidentali.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: stazionario sui 1900-2100 metri.

Venti: deboli in rotazione da sudest a sud sulle Alpi; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino e ventilazione orientale in pianura.

Lunedì 9 marzo

Nuvolosità: cielo generalmente soleggiato con addensamenti sui settori alpini occidentali e locali nebbie sulle pianure orientali al primo mattino. Aumento della nuvolosità in serata a partire da ovest.

Precipitazioni: deboli sulle Alpi occidentali in serata, nevose oltre 1500 metri.

Zero termico: stazionario sui 1900-2000 metri

Venti: deboli meridionali sulle Alpi con intensificazione verso sera; debole localmente moderata tramontana sull'Appennino e debole ventilazione nordorientale in pianura.