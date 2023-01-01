Weekend d'oro per l'Atletica Mondovì: trionfi al Cross del Maggiore e record indoor

SERGIO RIZZO - Successo per la settima edizione del Cross del Maggiore disputato domenica 25 gennaio, tracciato sullo splendido lungo lago. La gara era valida come Campionato Regionale di Società e come seconda prova del “Trofeo Piemonte”. La lunga trasferta e alcune defezioni hanno condizionato il risultato di squadra, ma l’Atletica Mondovi Acqua S. Bernardo si è comunque difesa egregiamente.

In particolare, vanno menzionati gli atleti della categoria ragazzi seguiti dai tecnici Edoardo Giani e Pietro Migliore, con il supporto di Andrea Siccardi, che migliorano il 2° posto dello scorso anno, salendo sul gradino più alto del podio grazie alle ottime prestazioni individuali di Giacomo Renesto (3° 4’00”), Federico Bruno 5° in 4’03”, Rayan Bruno 27° in 4’30”, Matteo Ciocca 42°, Matteo Griseri 50°, Alessandro Vignale 53°, Francesco Tornatore Fontana 67°, Lorenzo Ferracane 74° e Christian Borgna 89°.

Top ten di squadra per le Ragazze, none (la migliore Soraya Musso 10ª), e le Cadette (25ª Veronica Gallo), seste, mentre le formazioni dei cadetti si sono dovuti accontentare del 12° posto (migliore Carlo Alberto Porro 39°). Nella classifica aggregata Maschile (ragazzi + cadetti) l’Atletica Mondovì si piazza al 5° posto, mentre in quella femminile (ragazze + cadette) al 6°: risultati che confermano l’Atletica Mondovi tra le migliori del Piemonte.

Weekend intenso per l’atletica in sala con un calendario molto fitto. Sabato e domenica in Veneto, al PalaIndoor di Padova, alcuni atleti sono scesi in pista per un doppio impegno 200 e 400 metri. La copertina va allo Junior Riccardo Prette che nei 400 metri ha centrato lo standard di qualificazione per i tricolori U20 del 7/8 febbraio, vincendo nettamente la sua batteria in 49”62: un ottimo risultato per il ragazzo e per il tecnico Luca Candela che lo segue (54”79 per il compagno Gabriele Fontana).

Bene anche le allieve Noemi Bertone 26”48 nel suo primo 200 indoor (9° crono tra le Allieve) e soprattutto con il tempo dei 400 abbassato a 1’00”34 (PB e record societario di categoria); Laura Sito autrice di un 28”69 e di un 1’05”60 (anche per lei si tratta di personali); 1’02”20 invece per Anna Rita Mamiedi. Da segnalare nei 60 metri piani il record italiano Fispes categoria T37 per Edoardo Cavallero.

Il 21enne di Benevegienna, da quest’anno si allena a Mondovì alla pista del Beila con il gruppo dei velocisti ed è seguito dal tecnico Luca Candela: “Si è avvicinato all’atletica da poco - questa è per lui la seconda stagione - dopo aver lasciato il basket, ma ha un sogno e un obiettivo ben chiaro: le paralimpiadi di Los Angeles 2028. È giovane, veloce e il crono di oggi lo conferma: ci proviamo”.

Ai Regionali indoor valdostani presso il Palazzetto “Marco Acerbi” di Aosta in gara tre portacolori dell’Atletica Mondovì Acqua S. Bernardo: Jacopo Tullio Libertino è salito fino a 4,40 poi ha fallito l’attacco ai 4,60 arrivando terzo dietro allo Junior cussino Leonardo Scalon e al Senior Francesco Pugno della Safatletica, 1° e 2° con 5,30 e 5,00.

L’indomani è toccato agli sprinter Giacomo Rabezzana e Mattia Tagliapietra sui 60 piani entrando nella migliore finale dove hanno terminato rispettivamente in 7”37 e 7”38 (7° e 10° tempo assoluto); Rabezzana aveva corso 5 centesimi più veloce nella batteria migliorando il proprio p.b.

Si è corso anche in Lombardia: a Bergamo Jessy Ifa-Uwadiae è scesa ancora stampando un bel 8”61 sui 60 hs ad 1 solo centesimo dal minimo assoluto, mentre a Saronno Lorenzo Marino nel salto triplo si è migliorato a 12,91 mentre Daniele Dellapiana è atterrato a 13,54.

Sprinter biancorossi gara sul rettilineo coperto della Sisport a Torino e ottima prestazione nei 60 di Tommaso Pibiri secondo assoluto in 6”93 (a vincere è il lombardo Federico Mamini della Pro Patria, 6”91); vittoria nella finale B per Francesco Viotti sceso per la prima volta sotto la soglia dei 7” (6”98, quarto tempo assoluto e primo delle Promesse), quarto il compagno Simone Milanesio in 7”01, nono e terzo Under 23.

Più indietro Giacomo Rabezzana 7”32, Youssef Ouattara 7”41, Lorenzo Ariano 7”46, Mattia Tagliapietra 7”48 ed Andrea Sacco 8”04. Nella gara femminile Sofia Musso si è qualificata per le finali chiudendo in 8”18 (settima Allieva) migliorandosi di quattro centesimi rispetto alle batterie, dove precede la compagna di allenamento Giulia Fresia (8”36 p.b.).

Sui 60 ostacoli Francesco Simbula quarto nella finale Allievi in 8”46 (primo il pinerolese Grancitelli 8”14), dopo aver corso un decimo più forte nelle qualifiche in cui aveva il terzo crono; Andrea Tallarico è invece secondo negli Junior con 8”45.

Domenica nello stesso impianto in palio i titoli regionali nell’asta: nono assoluto Mattia Rocco con 3,60, quindi quarto Junior Francesco Mariut con 2,85; personale a 2,20 per la 2010 Cecilia Mameli.

Inoltre nelle gare di contorno, sesta piazza assoluta nel triplo per Celeste Dotta, prima Promesse con 10,37; non troppo distanti le compagne Matilda Rovere ottava e seconda Junior con 10,28, subito davanti a Chiara Rabezzana con 10,21 e Teresa Basso con 10,01; 9,72 per Silvia Boero, mentre nel lungo 5,77 per lo Junior Lorenzo Squarzino.

Michele Aimo ha confermato il suo ottimo stato di forma vincendo la 42ª edizione della Cronoscalata Carassone-Piazza “Memorial Luigi Caldano”. I 2,2 km di salita per arrivare in Piazza Maggiore (dislivello di circa 150 metri) sono stati volati dal 24enne in forza all’Atletica Mondovì in 7’18”3, uno dei migliori tempi mai realizzati, precedendo di 8” un altro giovane il roccafortese Elia Bongiovanni (Team Marguareis) e l’inossidabile master SM45 Silvio Paluzzi a 27”.

Ottima prova di squadra con altri due atleti in top ten: il niellese Gabriele Canavese, new entry, 5° in 7’54” e Nicolò Denina ottimo 10° in 8’17”.

A seguire, le canotte rosse: Davide Camoirano 16° in 8’50”, Marco Ratti 22° in 8’59”, Giorgio Tornavacca 29° in 9’16”, Eligio Boggione 34° in 9’27”, Federico Rosso 43° in 9’40”, Pietro Grosso 52° in 10’09”, Gabriele Tornavacca 60° in 10’32”, poi Paolo Pettiti, Mario Prette, Andrea Gandolfi, Luca Denina, Ilario Magliano, Livio Barberis.

Tra le donne 14ª assoluta Serena Dani in 11’42” (seconda di categoria SF35) e 19ª Adriana Sciolla in 13’10” terza Over 60.

Sergio Rizzo