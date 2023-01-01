Weekend con pioggia, temporali e anche neve: dopo l'alta pressione arriva la perturbazione

CUNEO CRONACA - Giovedì e venerdì una temporanea rimonta dell'alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, salvo per la possibile formazione di nebbie in pianura tra la notte di giovedì e venerdì mattina.

A seguire - spiega Arpa - l'avvicinamento di una vasta saccatura atlantica determinerà l'aumento della nuvolosità a partire da venerdì sera, e l'attivazione delle prime piogge sull'Alto Piemonte. La perturbazione interesserà pienamente il Piemonte tra sabato e domenica, in particolare dal pomeriggio di sabato quando le precipitazioni si faranno diffuse e intense, soprattutto sull'Alto Piemonte e al confine con la Liguria, dove saranno possibili anche dei temporali.

La quota neve scenderà decisamente sabato fino a portarsi a 900-1200 metri, con valori inferiori (anche fino a 500-600 metri) nelle valli più strette dell'Alto Piemonte dove le nevicate saranno abbondanti in quota. Le precipitazioni si esauriranno domenica pomeriggio.

Venerdì 13 marzo

Nuvolosità: cielo in prevalenza poco nuvoloso fino al pomeriggio, dal tardo pomeriggio-sera aumento della nuvolosità da ovest. Tra notte e primo mattino possibili nebbie sulle zone pianeggianti.

Precipitazioni: assenti fino al pomeriggio, poi in serata inizieranno le prime piogge, inizialmente deboli, sui settori settentrionali dal Biellese al Lago Maggiore. Quota neve inizialmente a circa 1500 metri.

Zero termico: senza variazioni importanti, sui 1800-2200 metri.

Venti: deboli da ovest sulle Alpi, in rotazione da sud-ovest in serata; variabili sull'Appennino, in intensificazione da sud in serata. Deboli variabili in pianura.

Sabato 14 marzo

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: fino al mattino precipitazioni limitate ai settori alpini settentrionali e moderate, da metà giornata intensificazione ed estensione a tutta la regione. Le piogge saranno forti o molto forti tra pomeriggio e sera sull'Alto Piemonte e sul confine con la Liguria, dove saranno possibili temporali. Piogge più moderate sulle pianure tra Torinese e Cuneese. Quota neve in calo sui 900-1200 metri, ma con valori più bassi in serata (non si esclude fino a 500-600 metri) nelle valli più strette dell'Alto Piemonte, dove gli accumuli di neve saranno abbondanti sopra i 1000-1300 metri.

Zero termico: in calo sui 1500-1800 metri.

Venti: sulle Alpi inizialmente moderati da sud-ovest, in rinforzo nel pomeriggio e in rotazione da sud o sud-est; sull'Appenino forti da sud o sud-est, specie al pomeriggio. In pianura deboli in prevalenza da sud o da est, con locali rinforzi.

Domenica 15 marzo

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, poi progressive schiarite nel pomeriggio con cielo parzialmente nuvoloso.

Precipitazioni: precipitazioni ancora diffuse e intense fino a metà giornata, con valori forti o molto forti sull'Alto Piemonte e al confine con la Liguria, dove saranno possibili temporali. Quota neve a 800-1000 metri, ma con valori inferiori nelle valli dell'Alto Piemonte e sulle Langhe.

Zero termico: in calo sui 1200-1400 metri circa al mattino, inferiore sul basso Piemonte; rapido rialzo sui 1800-2000 metri nel pomeriggio.

Venti: moderati o localmente forti orientali sulle Alpi, settentrionali sull'Appennino; attenuazione nel pomeriggio. In prevalenza da nord o da ovest in pianura, deboli con locali rinforzi.