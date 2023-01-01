Weekend ancora soleggiato in Granda, poi cambia tutto: pioggia e aria fresca da lunedì

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Tempo bello e soleggiato con velature in transito in provincia di Cuneo nella giornata di sabato 2 maggio.
Domenica - fa sapere Arpa - la situazione meteorologica sulla regione comincerà a cambiare per l'avvicinarsi di una saccatura polare in arrivo da ovest, che porterà nuvolosità e qualche isolato rovescio sui settori alpini.
Il vero peggioramento si avrà lunedì con l'arrivo di aria più fresca e precipitazioni su tutta la regione, più intense sulla parte meridionale.
Sabato 2 maggio
Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con velature in transito nel corso della giornata, più spesse in serata.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: stazionario sui 3100-3200 metri, in lieve calo in serata fino a 2900 metri a nord e 3100 metri a sud. Venti: deboli meridionali in montagna, in intensificazione dalla sera; in pianura deboli orientali fino a metà pomeriggio, poi in rotazione dai quadranti meridionali.
Domenica 3 maggio
Nuvolosità: cielo poco o parzialmente nuvoloso per transito di velature compatte. Addensamenti più consistenti sulla fascia montana alpina nel pomeriggio.
Precipitazioni: assenti salvo possibili deboli e isolati rovesci sui rilievi alpini.
Zero termico: in lieve calo al mattino sui 2800 metri a nord e 3000-3100 metri a sud, poi stazionario.
Venti: tra sud e sud-ovest a tutte le quote, moderati in montagna, deboli in pianura con rinforzi su Astigiano e Alessandrino.
Lunedì 4 maggio
Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso.
Precipitazioni: rovesci e piovaschi deboli localmente moderati a partire dai settori meridionali, in estensione al resto della regione, a carattere sparso e intermittente dalla tarda mattinata, in proseguimento nel corso della giornata. Quota neve in calo sui 2000-2100 metri. Aumento dell'instabilità in serata sulle zone al confine con la Liguria dove non si esclude lo sconfinamento di locali temporali.
Zero termico: in calo fino a 2600-2700 metri, localmente più basso fino a 2400-2500 metri a nord.
Venti: da sud su tutta la regione, moderati localmente forti in montagna, deboli o moderati in pianura, con rinforzi sostenuti ad est.