Weekend all'insegna di musica e cultura in Valle Stura con il festival dedicato al mondo occitano

CUNEO CRONACA - Sabato 11 luglio alle ore 15.30 a Demonte (via Martiri e Caduti per la Libertà) in Valle Stura STORIE D’OC. Laboratori di lettura ad alta voce intorno alle tradizioni occitane curati da L’Unione Montana Valle Stura.

Sabato 11 luglio 2020 – ore 17

Demonte (Arena Esterna Spazio Polivalente – Piazza Renzo Spada)

DESTACHA LA DANÇA

Stage danza con Daniela Mandrile.

Obbligatoria la prenotazione al +39 3397950104

Sabato 11 luglio 2020 – ore 21.30

Demonte (Parco Borelli – via Gerbido 2)

LHI BALÒS

Lhi Balòs propongono un'originale patchanka, segno di vitalità culturale e apertura al mondo. Attivi dal 2006, portano il loro progetto su palchi importanti di Italia e Francia fino ai Pirenei, proponendo uno spettacolo in cui è difficile stare fermi e non farsi trasportare dalla musica.

L'incontro dello ska, del reggae e del balcan-folk, genera un mix esplosivo di musica festosa che trasporta il pubblico in uno spettacolo coinvolgente di vero "marasma controllato".

Lhi Balòs: Stefano "Bertu" Bertaina (fisarmonica e cori), Simone Marenchino (voce, clarinetto, flauti e cornamusa), Michele Bruna (basso e contrabbasso), Daniele Crocchioni (batteria), Ettore Longo (chitarra acustica e classica), Elia "Rouge" Zortea (trombone), Matteo Orcellet (voce).

Ingresso gratuito.

Obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

Domenica 12 luglio 2020 – ore 14.30

Pietraporzio (Borgata Pontebernardo)

DESTARTAVELHA’

Passeggiata musicale Rota de Son

Si chiamano Lhi Destartavelà, gli “scavezza collo”: amano farsi trasportare dalla musica e non pensare ad altro. Lhi Destartavelà sono nati nel luglio 2008, dopo essersi conosciuti frequentando le lezioni ed i saggi organizzati da Sergio Berardo, Simonetta Baudino e Simone Lombardo. Suonano musica tradizionale occitana con qualche inserzione personale (alcuni pezzi sono di loro composizione) e usano gli strumenti della tradizione - organetto diatonico, ghironda, flauti, galobet, piva, cornamusa - miscelati con strumenti moderni come il basso elettrico e il cajon.

Destartavelha’: Laura Bagnis (ghironda, organetto, flauti), Vittorio Grosso (ghironda), Michela Giordano (cajon, chitarra, percussioni, voce), Alessandro Diano (basso elettrico, organetto), Alessio Carletto (fisarmonica, cornamusa), Beatrice Spalenza (flauti, ghironda), Flavia Barale (flauti, percussioni)

Ingresso gratuito.

Obbligatoria la prenotazione sul sito www.occitamo.it

Domenica 12 luglio 2020 – ore 18

Valloriate (Teatro)

L'UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

Spettacolo teatrale con Gisella Bein, presentato da Assemblea Teatro

Ingresso gratuito

Nel pomeriggio passeggiata alla scoperta del Castagno – info Unione Montana Valle Stura

Per garantire la partecipazione nel rispetto delle normative vigenti, una parte degli appuntamenti saranno su prenotazione. Tutte le informazioni, il calendario del festival e le modalità di prenotazione si trovano sempre aggiornate sul sito www.occitamo.it e sui profili social.

Occit’amo è promosso da Terres Monviso e organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni.

È stato realizzato con il sostegno della Compagnia di San Paolo nell’ambito dell’edizione 2020 del bando “Performing Arts". Con questo festival il Comune di Saluzzo è entrato a far parte di PERFORMING +, un progetto per il triennio 2018-2020 lanciato dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo con la collaborazione dell’Osservatorio Culturale del Piemonte, che ha l’obiettivo di rafforzare le competenze della comunità di soggetti non profit operanti nello spettacolo dal vivo in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Il festival è realizzato con la collaborazione di Espaci Occitan, Nuovi Mondi Festival, La Fabbrica dei Suoni, Borgate dal Vivo, Associazione Ratatoj.

www.occitamofestival.it

Facebook @occitamo

Instagram: @occitamofestival