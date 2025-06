Weekend a Limone: birre artigianali, Fiat 500, Vespe e il libro su Yara Gambirasio

CUNEO CRONACA - Nel weekend del 14 e 15 giugno Limone Piemonte accoglierà la manifestazione “Birra Origine Piemonte”, un evento dedicato alle eccellenze brassicole del territorio, tra degustazioni, musica e atmosfere alpine.

Sabato 14 giugno dalle ore 10 visitatori potranno passeggiare tra gli stand allestiti nel centro storico per degustare una ricca varietà di birre, dalle bionde leggere alle ambrate corpose, dalle IPA aromatiche alle birre speziate e stagionali, raccontate direttamente da chi le produce. Domenica 15 giugno i protagonisti saranno gli appassionati di motori: dalle ore 10 il centro ospiterà lo scenografico raduno di Fiat 500 storiche e di Mini Cooper storiche, seguito dall’arrivo della seconda edizione del “Vespa Giro delle Alpi”. Nel pomeriggio, le vie del paese saranno animate da una marching band itinerante, prima del consueto appuntamento con gli aperitivi che concluderanno la giornata nel segno della socialità.

L’evento è promosso in collaborazione con il progetto Origine Piemonte, volto a sostenere la filiera agricola e produttiva regionale e a rafforzare il legame tra rafforzando il legame tra gusto, territorio e turismo esperienziale.

Ad anticipare gli eventi del weekend, nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, alle 17, la Galleria “Senesi Arte” (via Roma 15/C) ospiterà un incontro con Giovanni Terzi, autore del libro “L’ultimo sguardo di Yara”, edito Piemme, dedicato alla vicenda di Yara Gambirasio, uno dei casi di cronaca più drammatici e discussi degli ultimi anni.

La presentazione, promossa dall’Associazione Culturale “Ego Bianchi” in collaborazione con la Galleria, sarà moderata da Simona Ventura, volto noto della televisione italiana, che dialogherà con l’autore per approfondire i risvolti umani e investigativi raccontati nel volume. L’incontro, a ingresso gratuito su prenotazione, si annuncia come un momento di riflessione e approfondimento, capace di offrire al pubblico uno sguardo nuovo su una vicenda che ha segnato profondamente l’opinione pubblica.

Info e prenotazioni: senesiarte@virgilio.it - 335.6267019.