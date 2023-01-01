Tunnel di Tenda e altre strade chiuse domenica a Limone per l’arrivo della Vuelta

CUNEO CRONACA - Il Comune di Limone Piemonte comunica che, a seguito della comunicazione odierna della Prefettura di Cuneo, sono state aggiornate alcune disposizioni relative alla viabilità per l’arrivo della seconda tappa della “Vuelta a España”, previsto per domenica 24 agosto 2025.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza di atleti, pubblico e residenti, saranno adottate le seguenti limitazioni alla circolazione:

-chiusura del Tunnel di Tenda: dalle ore 10.00 del 24 agosto alle ore 06.00 del 25 agosto 2025;

-divieto di transito e chiusura del percorso di gara (Strada Statale 20): dalle ore 13.20 alle ore 18.00 circa del 24 agosto;

-chiusura della Strada Statale 20 da via Divisione Alpina Cuneense a Quota 1400 e Limonetto: dalle ore 13.20 fino a cessate esigenze (esodo bus Vuelta ore 20.00 circa).

Si invitano tutti i residenti e i visitatori presenti a Limone Piemonte a evitare di mettersi alla guida negli orari in cui la circolazione sarà interdetta. È fondamentale seguire con attenzione le indicazioni fornite dalle Forze di Polizia e dai volontari dislocati lungo il percorso, in modo da permettere lo svolgimento della tappa in piena sicurezza e il ripristino della viabilità nel minor tempo possibile.

Si ricorda, inoltre, che nella giornata del 24 agosto saranno disponibili servizi di autobus gratuiti per consentire agli appassionati di raggiungere l'arrivo della gara e il centro storico.