Voxonus Festival "dalle Alpi al mare": la riscoperta della classicità grazie alla musica barocca

CUNEO CRONACA - Voxonus - Dalle Alpi al Mare è la stagione concertistica di produzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona dedicata alla musica barocca. Il brand si sviluppa in sinergia con i territori dando vita a narrazioni storico-culturali che ne esaltano l’idea originale: riscoprire la classicità per guardare al futuro con consapevolezza. Un circuito di 60 concerti, 22 location e più di 30 interlocutori pubblici e privati. Tra questi il Ministero della Cultura, Regione Liguria e Regione Piemonte, Fondazione De Mari, Fondazione Crt, Fondazione Crc e Direzione regionale Musei Liguria. (Scopri QUI il programma)

Le formazioni sono composte da artisti di levatura internazionale. Ogni musicista è in grado di esaltare la scrittura post e tardo barocca, anche in chiave crossover e classica, e con strumenti dalla montatura originale. Voxonus lavora in prestigiose co-produzioni con Teatro dell'Opera Giocosa e Accademia del Ricercare. Liguria, Piemonte e – per la prima volta – Puglia. Nel comprensorio del Voxonus si collocano la Cappella Sistina e il Santuario di Savona, piazza della Concordia ad Albissola Marina, Villa Groppallo a Vado Ligure, Forte San Giovanni, la chiesa medievale di San Lorenzo e Castelfranco a Finale Ligure, Villa Rosa ad Altare, il Coro di Santa Pelagia e il Collegio Universitario Einaudi a Torino e ancora Sassello, Quiliano, Varazze, la Certosa di Pesio, Mondovì, Rittana, il Teatro Alfieri di Asti e la superba chiesa della Croce Nera di Saluzzo.

Voxonus Festival nasce nel 2011 ad Albissola Marina (SV) all’interno del progetto Academia di musici e cantori. Una realtà improntata su musiche e strumenti del Sette-Ottocento. Voxonus è un brand dell’Orchestra Sinfonica di Savona, attiva nel circuito della produzione musicale concertistica internazionale. Spazia dalla cameristica alla sinfonica, fino alla lirica, collaborando negli anni con realtà come Orchestra Nazionale della Rai, Teatro La Fenice e il Maggio Musicale Fiorentino.