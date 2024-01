VOLLEY/ Vbc Valle Stura: vittorie per i più piccoli al debutto nel campionato

CUNEO CRONACA - Vittorie per i più piccoli della società: vincono sia la under 12 mista e sia la under 10 al debutto nel campionato. La under 18 maschile di coach Feula e Faggio vince il suo primo set nel campionato CSI Juniores Maschile.

Under 18 Femminile

Mon.Vi - V.B.C. Valle Stura 3-0 (25-10, 25-14, 25-11)

Termina con una sconfitta l’anticipo della tredicesima giornata del campionato Juniores Femminile. Partita complicata fin dai primi punti del primo set. Le monregalesi dimostrano la loro superiorità fisica e tecnica durante tutto l’arco della partita. Le ragazze di coach Bruno e Merana nulla possono contro una squadra di questo livello. L’unica nota positiva è la reazione ad inizio terzo set in cui si le nostre ragazze hanno reagito e si sono portate avanti di due punti. Prossima partita venerdì 2 febbraio in trasferta contro il Volley Valle Po.

Under 18 Maschile

Volley Chiusa Pesio - V.B.C. Valle Stura 2-1 (25-19, 23-25, 25-20)

Super prestazione dei ragazzi di coach Feula e Faggio che strappano un set al Chiusa Pesio e sfiorano la vittoria. Primo set i padroni di casa spingono subito sull'acceleratore e il set termina a 19. Secondo set immediata reazione da parte dei demontesi che lottano punto a punto e riescono a chiudere 25a23. Terzo set sulla scia del secondo le compagini combattono fino al 20 pari poi l'esperienza dei padroni di casa viene fuori e il set si chiude 25a20.

Il commento di coach Feula: "I ragazzi hanno giocato una fantastica partita. Primo set i padroni di casa ci hanno subito aggrediti ma la reazione dei nostri non si è fatta attendere e con grande spirito di sacrificio in difesa e copertura siamo andati a prenderci il set chiudendo ai vantaggi. Anche il terzo set abbiamo rischiato di vincerlo. Segno che questa rosa pur essendo molto giovane lotta a viso aperto. I ragazzi dall'inizio dell'anno hanno fatto un cambiamento radicale. Son cresciuti moltissimo: vederli riuscire a fare cose che a settembre non riuscivano a fare è bellissimo; sono migliorati in tutti i fondamentali e anche la voglia e lo spirito combattivo che ci mettono ad ogni partita denota passione, entusiasmo e sano agonismo. In questo momento ovviamente paghiamo il prezzo della gioventù. Le squadre avversarie son composte principalmente da atleti esperti ma questo non ci scoraggia anzi ci spinge ogni giorno a dare di più e a superare i nostri limiti. Prossima partita saremo impegnati nuovamente in trasferta vs il Boves".

Under 16 Mista

V.B.C. Valle Stura - Virtus Boves 1-2 (14-25, 25-10, 18-25)

Avvio sottotono di primo set per i ragazzi e per le ragazze di coach Feula e Faggio, che partono sotto nel punteggio e non riescono a recuperare, il parziale va al Boves. Nel secondo set le parti si invertono e la squadra di casa chiude agevolmente 25a10. Terzo set parte di nuovo male per le ragazze e ragazzi di coach Feula che dopo il cambio campo reagiscono e riagganciano gli avversari, però ancora una volta i bovesani con un ottimo turno in battuta si riportano avanti e chiudono il set. Prossima partita in trasferta a Chiusa Pesio giovedì 8 febbraio.

Under 12 Mista

V.B.C. Valle Stura - Volley Chiusa Pesio 2-1 (22-25, 27-25, 28-26)

Grande partita quella giocata dalla squadra di coach Filiputti, Obino e Viale che vale la vittoria per i padroni di casa. Partita molto intensa con lunghi scambi, attacchi e difese da entrambe le parti. Prossima partita in trasferta a Boves contro “Virtus Boves U11 e mezzo” mercoledì 31 gennaio.

Under 10

Pgs Roccavione Bianca - V.B.C. Valle Stura 1-2 (19-25, 25-18, 13-25)

Debutto con vittoria per i più piccoli della V.B.C. Valle Stura nel campionato minivolley under 10. Guidati da coach Pepino e Viale vincono in trasferta per 2 set a 1 e si portano a casa i primi tre punti della stagione. La prossima partita vedrà il loro debutto in casa sabato tre gennaio contro “Polisportiva Piaschese A”.