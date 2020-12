VOLLEY/ Vbc Synergy Mondovì finalmente vincente contro il Brescia steso al tie-break

CUNEO CRONACA - Al quarto tentativo, il Vbc Synergy Mondovì spezza la maledizione del tie-break e centra la prima vittoria stagionale contro Brescia.

Gara ordinata quella dei monregalesi, orchestrati da un Milano molto lucido, bravo a variare il gioco anche al centro.

Da segnalare le prove di capitan Borgogno (19 punti e il 63% in attacco) e Festi (17 punti, tra cui 5 muri e due aces), ma tutta la squadra ha giocato bene. Una bella iniezione di fiducia in vista del rush finale del girone di andata.

LA PARTITA. Subito grande equilibrio: squadre appaiate punto a punto fino all’errore di Bisi che segna il primo +2 del Vbc (13-11). Brescia reagisce subito e sorpassa con Cisolla, Barbiero ferma il gioco quando il tabellone segna 14-16.

Paoletti ferma a muro Bisi per il controsorpasso monregalese (18-17) e Mondovì rimane avanti fino al 23-22 siglato da Cominetti dopo una spettacolare difesa ad una mano dell’opposto di casa. Brescia però riconquista il servizio e chiude il set grazie a due belle murate su Festi e Cominetti.

Lotta punto a punto ad inizio seconda frazione, poi i monregalesi riescono a prendere qualche lunghezza di vantaggio (13-10 di Paoletti). Zambonardi chiama il time-out e l’Atlantide riparte, arrivando al 14 pari grazie al muro di Boscardini. Galliani e Bisi portano al 17-19 ma il Vbc non demorde e torna avanti (20-19). Il time-out questa volta non scuote i bresciani e Borgogno e compagni allungano: ancora Paoletti a segno, quindi l’ace di Festi lancia Mondovì (23-19). Chiude un muro a tre su Bisi: si torna in parità.

Brescia spinge in avvio di terzo game (0-2, 4-6), ma il Vbc rimane in scia e sorpassa sul 9-8 grazie ad un fallo di doppia fischiato a Tiberti. Galliani e Cisolla trovano un mini-filotto che porta all’11-14 su cui Barbiero spende il primo time-out. Due aces di Bisi tengono i monregalesi a distanza di sicurezza (14-18), Borgogno prova a riavvicinare i suoi, ma dopo il time-out di Zambonardi Brescia non sbaglia più nulla. Chiudono il set due grandi murate del giovane Orlando Boscardini.

Quarto set: dopo l’iniziale 3-0 Galliani firma tre punti consecutivi e rimette in carreggiata i suoi (7-7), Il Vbc aumenta i giri del motore (15-11 con ace di Festi) e allunga fino al 19-13 su cui Zambonardi chiama il time-out. Dentro Tasholli, ma i monregalesi non rallentano: Paoletti conquista il set ball e l’ace di Cominetti porta le squadre al tie-break.

Brescia parte meglio ma al cambio campo sono i monregalesi a guidare nel punteggio (8-5 con un missile di Paoletti). Festi e un tocco a muro ravvisato dal videocheck portano al 12-8 su cui Zambonardi chiama il time-out. Paoletti conquista il match ball, poi chiude Borgogno sul 15-11.

LE PAROLE POST PARTITA: “VITTORIA IMPORTANTISSIMA”. «Una vittoria importantissima – commenta il tecnico Mario Barbiero -, fino ad ora avevamo raccolto poco o nulla. Sono contento per i ragazzi: la meritano e se la sono guadagnata sul campo. Sono felice anche per Milano, che anche oggi ha giocato bene. Dal punto di vista tattico siamo stati bravi, è una vittoria raggiunta con le unghie e con i denti. Ora testa a Cantù, ci aspetta un’altra partita importante. Ci arriviamo finalmente con la rosa al completo, cercheremo di mettere in campo tutte le nostre armi, ma dovremo essere bravi a gestire le energie e ad essere attenti».

«È stata una partita a fasi alterne, ma al contrario delle altre sconfitte al tie-break questa volta siamo stati più incisivi nei momenti cruciali – le parole dell’opposto Matteo Paoletti -. Si è vista la nostra grande voglia di vincere, questa sera abbiamo messo quel qualcosa in più che le altre volte è venuto a mancare. Il risultato di questa sera e l’arrivo di Putini a livello mentale ci danno vigore, speriamo di riuscire a continuare con questo atteggiamento di “attaccamento alla partita” e portare a casa più punti possibili anche domenica»

DOMENICA SI VA A CANTÙ. Non c’è tempo per festeggiare: la squadra oggi pomeriggio sarà impegnata in una seduta pesi, mentre domani è previsto allenamento sia al mattino che al pomeriggio. Domenica la partenza per Cantù, dove alle 18 è in programma la penultima giornata del girone di andata.

Vbc Synergy-Brescia 3-2

(23-25, 25-19, 19-25, 25-17, 15-11)

SYNERGY: Milano 1, Paoletti 22, Festi 19, Marra 8, Borgogno 19, Cominetti 16, Pochini (L). N.e.: Ferrini, Bussolari, Putini, Fenoglio (L2), Camperi. All.: Barbiero-Negro.

GRUPPO CONSOLI CENTRALE DEL LATTE: Tiberti 2, Bisi 14, Candeli 7, Orlando Boscardini 10, Galliani 25, Cisolla 21, Franzoni (L), Tasholli 1, Bergoli. N.e.: Crosatti (L2), Tonoli, Cogliati, Ghirardi. All.: Zambonardi.

ARBITRI: Pasin-Rossi.

NOTE - DURATA SET: 25’, 23’, 22’, 24’, 17’; tot: 111’.

VBC: battute vincenti 7, battute sbagliate 11, ricezione 59% (prf. 11%), attacco 51%, muri 10.

BRESCIA: battute vincenti 5, battute sbagliate 11, ricezione 57% (prf. 20%), attacco 49%, muri 12.