VOLLEY/ Sabato la prima delle 2 trasferte consecutive in Lombardia del Mondovì

CUNEO CRONACA - Dopo la sconfitta al tie-break contro Lagonegro il Vbc Synergy Mondovì è atteso sabato sera in casa dell’Agnelli Tipiesse Bergamo. La sfida si disputerà alle 19 al PalaPozzoni di Cisano Bergamasco.

I monregalesi affrontano uno degli avversari più tosti del campionato (capace finora di battere Cuneo, Castellana Grotte, Taranto, Brescia e Siena) ma sono decisi a vendere cara la pelle, proprio come accadde l’anno scorso, quando a dicembre arrivò contro di loro la prima vittoria dell’”era Barbiero”.

GLI AVVERSARI. La squadra allenata da Graziosi ha vinto tutte e cinque le partite disputate (tre le ha dovute rinviare a causa del Covid) ed è attualmente al secondo posto. Il sestetto titolare vede la diagonale Finoli-Santangelo, Pierotti e l’ex Terpin in banda, capitan Cargioli e Milesi al centro e D’Amico nel ruolo di libero.

QUI MONDOVÌ: “COMPATTI E UNITI CONTRO L’AVVERSARIO PIÙ DIFFICILE”. «Arriviamo a questa partita uniti e compatti, nonostante tutte le difficoltà che indubbiamente abbiamo – spiega il libero Filippo Pochini – ma che credo siano normali viste le circostanze di questo ultimo mese. Siamo consapevoli che abbiamo i mezzi tecnici e tattici per fare una buona prestazione anche contro l’avversario al momento più difficile da incontrare, Bergamo è a mio parere la squadra che gioca meglio. Il nostro obbiettivo è stare in partita il più possibile ed essere pronti ad approfittarne se loro dovessero abbassare la guardia. Il campionato comunque è ancora lungo, abbiamo tanto da dire: questa è solo la sesta partita che giochiamo, non devono mai mancare le sensazioni positive e dobbiamo lavorare sodo in palestra per essere sempre più competitivi».

RECORD. In casa monregalese capitan Borgogno è a due battute vincenti dalle 100 in carriera e a 31 punti dai 100 in stagione, mentre il centrale Festi ha messo nel mirino i 500 attacchi vincenti in Regular Season (gliene mancano 23). Paoletti “vede” ormai i 3.700 punti in tutte le competizioni (è a -8), ed è a quota 74 in stagione.

Dall’altra parte della rete Pierotti è a 34 punti dai 1.100 in tutte le competizioni, l’opposto Santangelo è anche lui a 2 soli aces dai 100 in carriera e a quota 80 punti in stagione.

Ne ha siglato uno in più l’ex di giornata “JJ” Terpin, che con 22 attacchi vincenti raggiungerebbe quota 500 in carriera. Infine, il centrale Milesi insegue i 500 punti in tutte le competizioni (è a -19).

PRECEDENTI. Quello di sabato sera sarà l’undicesimo confronto tra le due squadre: è uno scontro storico quello tra monregalesi e bergamaschi, che negli anni ’80 vide contrapporsi per due stagioni il Vbc Valeo e la Sav Bergamo. Dopo il doppio confronto nella Regular Season delle stagioni 2016-2017 e 2017-2018, le squadre si sono affrontate in semifinale di Coppa Italia a gennaio 2019 e un’unica volta l’anno scorso, quando al PalaManera arrivò il primo successo stagionale dei biancoblù.

ARBITRI A dirigere l’incontro di domenica saranno chiamati il signor Lorenzo Mattei del Comitato di Macerata in qualità di primo fischietto, coadiuvato dal signor Davide Prati, del Comitato di Pavia. Sarà, invece, Katia Grassi l’addetta al videocheck.

MEDIA Diretta streaming prodotta dal service 3zero2TV a partire dalle ore 19 sul canale Youtube della Legavolley al link https://youtu.be/clrk77OwcFM

LIVE MATCH. Aggiornamenti live della partita sui nostri canali social: Facebook www.facebook.com/vbcmondovi Twitter @vbcmondovi e Instagram vbcmondovi