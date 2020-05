VOLLEY/ La cipriota Katerina Zakchaiou dal biancorosso dell'Olympiacos Pireo al Cuneo

CUNEO CRONACA - La ventunenne centrale cipriota è il sesto tassello del roster 2020/2021 Zakchaiou: «A Cuneo per fare un salto di qualità»

Dopo la conferma di Sonia Candi la BOSCA S.BERNARDO CUNEO annuncia un nuovo innesto al centro, quello della cipriota Katerina Zakchaiou (192 cm di altezza) in arrivo dall’Olympiacos Pireo (Grecia).

Nata a Limassol (Cipro) il 26 luglio 1998, Zakchaiou inizia la sua carriera pallavolistica in patria nelle fila dell’Apollon Limassol, con cui si aggiudica tre scudetti, tre Coppe e tre Supercoppe di Cipro, per poi trasferirsi in Grecia nella stagione 2016/2017 raggiungendo la finale scudetto con la maglia dell’ AON Pannaxiakos. Nel 2017 arriva la chiamata dell’Olympiacos Pireo, il club ellenico più prestigioso, con cui si laurea campione nazionale nel 2018, anno in cui trionfa anche nella CEV Challenge Cup, e nel 2019.

Nella stagione 2019/2020, conclusasi anzitempo a marzo a causa dell’emergenza Covid-19, l’Olympiacos Pireo era al comando della classifica in campionato con un vantaggio di otto lunghezze sulla più immediata inseguitrice e si era qualificato per le semifinali di CEV Challenge Cup. Con l’Olympiacos Pireo Zakchaiou ha messo in bacheca anche due Coppe di Grecia nel 2018 e nel 2019.

Zakchaiou, centrale dalla fisicità importante, veste anche la maglia della Nazionale cipriota e ha buoni trascorsi giovanili nel beach volley con partecipazioni ai Campionati Mondiali Under 19 e Campionati Europei Under 18 e Under 20. Il neo acquisto biancorosso sarà la prima giocatrice cipriota a militare nel campionato italiano di Serie A1: una responsabilità pesante che però non sembra spaventare una ragazza che nelle ultime tre stagioni ha giocato davanti a un pubblico infuocato come quello dell’Olympiacos Pireo.

«Sono pronta per iniziare questa nuova avventura nel campionato più bello e difficile del mondo – dichiara Katerina Zakchaiou –. La proposta di una squadra giovane e ambiziosa come Cuneo mi ha convinta subito perché, dopo tre stagioni ricche di successi con la maglia dell’Olympiacos Pireo, ero alla ricerca di un’esperienza che potesse farmi fare un salto di qualità. Non vedo l’ora di scendere in campo con le mie nuove compagne di squadra, incontrare i tifosi e conoscere la città».