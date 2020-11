VOLLEY/ Bosca San Bernardo Cuneo a caccia del poker di successi interni

CUNEO CRONACA - A tre giorni di distanza dall’importante successo al tie-break sull’Unet e-work Busto Arsizio la Bosca S.Bernardo Cuneo torna in campo per il recupero della gara con la Zanetti Bergamo valida per la sesta giornata di campionato: l’appuntamento è per mercoledì 18 novembre alle ore 18.30 (match a porte chiuse, diretta a pagamento su LVF TV).

QUI BOSCA S.BERNARDO CUNEO È una Bosca S.Bernardo Cuneo rinfrancata quella che nel pomeriggio di lunedì 16 ha iniziato con una sessione di video la preparazione della partita con la Zanetti Bergamo. Dopo la buona prestazione di Novara, il match con Busto ha confermato che le gatte sono sulla strada giusta per tornare ad essere quella formazione che nel primo scorcio di stagione aveva sorpreso tutti. Domenica il carattere e la coesione del gruppo cuneese, uscito ancora più compatto di prima dalla tempesta Covid-19, sono stati decisivi per superare le difficoltà legate alla condizione fisica ancora non ottimale e a piccoli acciacchi che hanno condizionato la prova di alcune gatte.

In particolare la reazione del tie-break dopo un quarto set perso in volata può far ben sperare coach Pistola, che ha potuto festeggiare il ritorno in panchina con due punti e una vittoria che dà la giusta carica per affrontare le cinque partite in programma da qui al 2 dicembre. Duplice l’obiettivo delle cuneesi nella sfida con le orobiche: continuare il filotto di successi interni, arrivato a quota tre, e crescere sotto il profilo della continuità.

Ieri (lunedì 16) è stata ufficializzata la data del recupero della partita con la Savino Del Bene Scandicci, in programma lo scorso 4 novembre: confermata l’inversione di campo e quindi si giocherà mercoledì 25 a Scandicci (ore 18). Sempre ieri, nell’Assemblea in videoconferenza delle Società aderenti alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, i Club di Serie A1 hanno deciso di posticipare l’inizio del girone di ritorno a mercoledì 16 dicembre e rimandare a data da destinarsi la disputa dei quarti di finale di Coppa Italia, inizialmente previsti per il 2 e 6 dicembre, così da consentire fino al 13 dicembre il recupero delle gare (14) del girone di andata rinviate. La Bosca S.Bernardo Cuneo concluderà il suo trittico di sfide con avversarie lombarde con la trasferta di Cremona di sabato 21 (ore 18) contro una Vbc Èpiù Casalmaggiore a caccia di riscatto dopo la pesante sconfitta esterna ad opera de Il Bisonte Firenze.

LE PAROLE DELL’OPPOSTO ERBLIRA BICI L’opposto della Bosca S.Bernardo Cuneo Erblira Bici presenta così la gara di mercoledì 18: «Bergamo è in un buon momento, noi dobbiamo dimostrare che il successo su Busto non è stato casuale. Sono in palio punti pesanti e dovremo dare il meglio. Giocare ogni tre giorni nelle prossime settimane non sarà semplice: dovremo essere sempre sul pezzo, prima a livello mentale e poi fisico. Sarà fondamentale recuperare nel migliore dei modi dopo ogni match. A livello personale spero di poter dare il mio contributo alla squadra con continuità».

LE AVVERSARIE Le orobiche, undicesime in classifica con 7 punti in 10 partite disputate, non scendono in campo dall’8 novembre, quando superarono al tie-break l’Unet e-work Busto Arsizio. Dopo l’infortunio occorso all’opposto croato Katarina Luketic coach Turino ha schierato nel ruolo di opposto la schiacciatrice statunitense Khalia Lanier, che nel match con Busto ha messo a segno 24 punti, uno in meno di capitan Sara Loda, top scorer dell’incontro. Probabile starting six: diagonale Prandi-Lanier, Moretto-Mio Bertolo al centro, Loda-Enright in banda, Fersino libero.

I PRECEDENTI Nei tre precedenti due vittorie per la Zanetti Bergamo e una per la Bosca S.Bernardo Cuneo; sempre rispettato il fattore campo.

LE EX Noemi Signorile, che nel 2011 con la maglia della Norda Foppapedretti Bergamo vinse scudetto e Supercoppa Italiana, è l’unica ex dell’incontro.

GLI ARBITRI Alessandro Rossi e Angelo Santoro

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su LVF TV

Bosca San Bernardo Cuneo – Zanetti Bergamo

Mercoledì 18 novembre 2020 - ore 18.30, Pala UBI Banca di Cuneo

Bosca S.Bernardo Cuneo: 1 Bici, 2 Degradi, 5 Turco, 6 Giovannini, 8 Candi, 9 Strantzali, 12 Fava, 13 Signorile (C), 14 Stijepic, 15 Zannoni (L), 16 Zakchaiou, 19 Ungureanu, 20 Gay. All. Pistola, 2° Petruzzelli.

Zanetti Bergamo: 1 Faucette Johnson, 6 Enright, 7 Prandi, 8 Fersino, 9 Marcon, 13 Dumancic, 14 Valentin, 15 Faraone, 16 Lanier, 17 Loda, 18 Moretto, 24 Mio Bertolo. All. Turino, 2° Zanelli

CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 33 (11-0); Igor Gorgonzola Novara 19 (7-2); Saugella Monza 19 (7-3); Savino Del Bene Scandicci 18 (6-3); Reale Mutua Fenera Chieri 15 (5-2); Delta Despar Trentino 13 (4-3); Il Bisonte Firenze 11 (4-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 10 (4-3); Vbc èpiù Casalmaggiore 9 (3-7); Unet e-work Busto Arsizio 8 (2-5); Zanetti Bergamo 7 (2-8); Banca Valsabbina Millenium Brescia 7 (1-9); Bartoccini Fortinfissi Perugia 5 (2-7).

* tra parentesi le partite vinte-perse

