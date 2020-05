Voglia di ripartire fra i negozianti della provincia di Cuneo: prime vendite e attesa di affari

CUNEO CRONACA - Dopo oltre due mesi di buio il commercio nei grandi e piccoli Comuni, anche della provincia di Cuneo, sembra poter finalmente riprendere. Ma le cicatrici lasciate a livello economico sono tante e si calcola che saranno molte le aziende che non riapriranno dopo la lunga chiusura forzata causata dall’emergenza sanitaria.

Anche le aziende storiche paiono in estrema difficoltà ad adeguarsi ai cambiamenti impostici dal virus che ha messo a soqquadro sanità ed economia in tutto il mondo.

“Non è facile essere ottimisti quando non puoi avere la certezza di poter pagare affitti e mettere qualche euro da parte - spiega Davide Frau, titolare del Bar Design di Chiusa Pesio.- Un cliente solo alla volta, doversi preoccupare costantemente che i miei clienti rispettino le distanze nei pressi del bar… disinfettare tutto più volte al giorno… è davvero dura.

Con il take away l’attività prosegue certo ma per un bar come il mio di dimensioni ridotte e una bella clientela che ci sceglieva per trascorre ore spensierate in occasione dell’aperitivo è un colpo davvero duro da incassare”.

“L'11 marzo abbiamo chiuso il nostro ingrosso e dettaglio di casalinghi, Casalinghi Pittavino a Chiusa di Pesio, e l'abbiamo fatto ancor prima del comunicato nazionale, perché avendo una bimba piccola volevamo tutelare la nostra salute e quella dei nostri clienti - spiega una dei titolari Jessica Pittavino.- Nei due mesi di chiusura abbiamo effettuato qualche consegna a domicilio e qualche vendita online sul sito www.pittavinocasalinghi.com, ma abbiamo vissuto ogni giorno col dubbio di sapere se avremmo riaperto o meno.

Un periodo davvero duro che si è aggiunto all’andamento già difficile dal punto di vista del commercio famigliare che fatica a restare al passo di multinazionali online, sebbene abbia prezzi più che competitivi e offra un servizio faccia a faccia decisamente più “umano”. L’emergenza sanitaria ci ha costretto a chiudere e ha costretto anche ai nostri clienti del commercio ambulante ad un prolungato stop”.

“Con gioia e apprensione, appena abbiamo sentito la notizia che avremmo potuto riaprire, ci siamo informati sulle regole da seguire. Il Covid-19 ha rivoluzionato il modo di concepire il negozio al dettaglio e l’ingrosso - aggiunge Jessica -. L'ingresso nel negozio deve essere per una persona sola alla volta e dobbiamo fornire i guanti monouso e gel disinfettante per visionare la merce. I clienti ovviamente sono tenuti ad indossare mascherine protettive. Il famoso “contatto umano” che lega i clienti al negozio “di paese” subisce così uno stacco netto che credo ci segnerà a lungo.

La differenza tra multinazionali online e negozi come il mio è proprio questo… la fiducia e la famigliarità che si instaura guardando negli occhi il proprio cliente e guidarlo nella scelta che davvero fa al caso suo. Diverso è il caso della vendita all’ingrosso. I nostri clienti sono storici e conoscono bene la merce disponibile. Per questo abbiamo optato per lavorare su appuntamento”.

“Abbiamo atteso molto questa riapertura. Mi sembra quasi sia una seconda inaugurazione del punto vendita. Speriamo di poterci lasciare alle spalle, al più presto, quest’incubo. Ah! All’ingresso i clienti troveranno Olga, la nostra manichino tuttofare che darà ai clienti tutte le indicazioni” conclude scherzando Jessica Pittavino.

(Foto scattate a Chiusa Pesio e Cuneo)