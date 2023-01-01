"Voci velate", a Boves 60 fotografie raccontano l'Iran oltre gli stereotipi

CUNEO CRONACA - «Voci velate, visioni contemporanee dall’Iran» è una suggestiva esposizione fotografica che riunisce sessanta autori e altrettante immagini dedicate alle bellezze dell’Iran, l’antica Persia, terra dalla storia millenaria e complessa.

L’iniziativa offre l’occasione per compiere un viaggio ideale nel Paese in un periodo particolarmente difficile. La mostra è stata realizzata in collaborazione con il Freelance Iran Photographers Group ed è curata da Alireza Naseri, vicepresidente dell’Associazione Fotografica Teheranese, e da Ivana Mulatero, direttrice del Museo Mallè di Dronero, con la collaborazione dello scrittore e viaggiatore Danilo Di Gangi, autore anche di numerose didascalie.

Nel contesto dell’esposizione è disponibile, al prezzo di 24 euro, anche il volume di Di Gangi «Blu di Persia – Iran da scoprire», edito da Il Ciliegio: oltre quattrocento pagine, accompagnate da un’appendice fotografica, che rappresentano un utile compendio e una guida alla scoperta del Paese.

La mostra, inaugurata con una partecipata apertura nel tardo pomeriggio di venerdì 4 settembre, sarà visitabile per due mesi, fino al 4 novembre, nella sede di Apiceuropa, in via Roncaia 85, a Boves, in località Madonna dei Boschi. Gli ampi e funzionali locali della foresteria attigua al Santuario ospitano l’associazione, da tempo impegnata nell’approfondimento di tematiche internazionali, europee e non solo, con un’attenzione già rivolta in passato anche all’Iran.

«Voci velate» era già stata allestita in primavera al Museo Mallè e successivamente, a cura della Fondazione Mamo, nella Confraternita di Chiappera. L’iniziativa rientra nel progetto «Cuneo per la Pace».

I sessanta autori coinvolti hanno età e percorsi di formazione differenti. Le immagini, tutte di grande qualità estetica, raccontano aspetti storici e architettonici, dalle rovine di Persepoli alle moschee ricche di colori, ma anche momenti di vita quotidiana, tradizioni e aspetti sociali. Non mancano le danze, le celebrazioni del Capodanno persiano e i costumi delle minoranze etniche, a partire da quella curda.

Ad accompagnare le fotografie vi sono inoltre interessanti sintesi sulla storia persiana, capaci di avvicinare un mondo per certi versi lontano, ma ancora oggi ricco di suggestioni e di fascino.

L’ingresso è libero. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. È inoltre possibile prenotare visite in altri orari, compreso il fine settimana, telefonando al 333 1210729. Per informazioni è disponibile anche l’indirizzo info@apiceuropa.com.

Numerosi i patrocini e i sostegni all’iniziativa, tra cui quelli della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e dei Comuni di Cuneo e Dronero.