Vivaldi a Torino: i concerti dai manoscritti della Biblioteca Nazionale sul palco di Santa Pelagia

CUNEO CRONACA - Venerdì 14 novembre, al Coro di Santa Pelagia di Torino (via San Massimo 21), proseguirà la fortunata collaborazione tra la stagione concertistica di Santa Pelagia e il Voxonus Festival, la stagione di produzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona dedicata alla musica barocca, in collaborazione con il Collegio Universitario Renato Einaudi. L’appuntamento prevede una conferenza alle 18.30 e un concerto alle 20.30, con ingresso libero su prenotazione.

Il protagonista assoluto della serata è Antonio Vivaldi cui il Voxonus Ensemble – Accademia del Ricercare con i musicisti Manuel Staropoli (traversiere) e Maurizio Cadossi (violino) offre un tributo attraverso l’esecuzione di cinque concerti solistici la cui storia è strettamente legata a Torino.

Infatti, solo una parte ridotta della produzione del “Prete Rosso” venne pubblicata durante la sua vita. Tra le opere a stampa più note figurano le raccolte di concerti “L’estro armonico” e “Il cimento dell’armonia e dell’inventione”, edite ad Amsterdam come op. 3 e op. 8. Focalizzarsi esclusivamente su questi titoli offrirebbe però una visione incompleta del compositore, perché non terrebbe conto del suo vasto impegno anche nella musica vocale, sia sacra sia profana e operistica.

La conoscenza attuale dell’opera vivaldiana ha fatto un salto decisivo agli inizi del Novecento, quando la Biblioteca Nazionale di Torino acquisì un ingente corpus di manoscritti. Si tratta di circa il novanta percento del materiale oggi conosciuto, un patrimonio che si riteneva in gran parte perduto.

Dopo la morte di Vivaldi, infatti, i manoscritti passarono attraverso diversi proprietari fino ad arrivare al conte Girolamo Durazzo, diplomatico genovese attivo a Venezia. Gli eredi genovesi del conte conservarono il fondo per decenni, finché la morte di un discendente ne provocò la suddivisione tra due rami familiari.

Il rischio di dispersione fu evitato grazie all’intuizione di studiosi consapevoli del valore dei documenti e al sostegno di due mecenati, che ne finanziarono l’acquisto da parte della Biblioteca Nazionale. Il materiale, oggi suddiviso nei fondi Mauro Foà e Renzo Giordano (così denominati in memoria dei figli dei due benefattori), ha fornito agli studiosi una base fondamentale e ha alimentato la cosiddetta Vivaldi – Renaissance, una vera riscoperta del Prete Rosso.

Questo corpus non ha soltanto ampliato il catalogo delle opere note di Vivaldi. Ha mostrato anche il suo modo di lavorare, fondato su revisioni, modifiche e adattamenti continui. Un esempio emblematico riguarda i concerti per traversiere dell’op. 10, pubblicati ad Amsterdam dall’editore Le Cène. Con l’eccezione del quarto, non si tratta di composizioni originali, ma di rielaborazioni di precedenti concerti da camera. Il confronto tra le edizioni a stampa e i manoscritti torinesi ha permesso di ricostruirne la storia creativa.

Il programma prevede quindi cinque concerti per traversiere, archi e basso continuo, oltre a un concerto per violino con la stessa formazione, tutti provenienti dal fondo vivaldiano conservato presso la Biblioteca Nazionale di Torino.

Programma

Concerto in Sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo RV 438 Allegro | Andante | Allegro

Concerto in Re Maggiore per violino, archi e basso continuo Op. 4 n. 11, RV 204 tratto da “La Stravaganza” Allegro | Largo | Allegro assai

Concerto in La minore per flauto traversiere, archi e basso continuo RV 440 Allegro non molto | Larghetto | Allegro

Concerto in Sol minore per violino, archi e basso continuo Op. 9 n. 3, RV 334 tratto da “La Cetra” Allegro non molto | Largo | Allegro non molto

Concerto in Sol maggiore per flauto traversiere, archi e basso continuo Allegro | Largo | Allegro

I concerti e gli eventi in programma a Santa Pelagia dall’ 8 ottobre 2025 all’ 1 luglio 2026 offrono un ventaglio unico e assolutamente originale di declinazioni sonore, provenienti tanto dal repertorio classico quanto dal panorama contemporaneo, raccolte e ulteriormente approfondite all’interno di varie sezioni tematiche.

“New Taste” è la parte dedicata ad aprire uno sguardo nuovo sulle trasformazioni in atto all’interno della musica di oggi attraverso le esibizioni dei compositori e degli interpreti più talentuosi del nostro tempo.

“Contatti Sonori” è invece lo spazio pensato per incontrare la contaminazione tra i generi, spaziando dalla classica al tango fino al cantautorato pop con l’obiettivo di mescolare pubblici diversi e aumentare il grado di condivisione attraverso l’esperienza musicale.

“Voxonus Festival XIV Edizione” è la stagione di produzione dell’Orchestra Sinfonica di Savona dedicata alla musica barocca. L’itinerario di quest’anno in collaborazione con Fondazione Collegio Universitario Renato Einaudiripercorre rotte culturali del passato e del presente, sviluppandosi tra Liguria, Piemonte e Puglia.

“Itinerari di Santa Pelagia” è la sezione dedicata alla conoscenza della storia di Santa Pelagia grazie allo sguardo prezioso delle guide Somewhere Tours & Events che guideranno il pubblico alla scoperta delle attrazioni e degli aneddoti che si celano dietro questi luoghi, testimonianza del nostro ricco patrimonio culturale. In questo caso il repertorio musicale è affidato ai musicisti del Liceo Musicale Cavour.

“Intrecci Musicali” è una rassegna concertistica di Fondazione OMI in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino che vanta una storia decennale. La sua peculiarità è di essere un intreccio a più livelli di suoni, vocali e strumentali, solistici e operistici, di epoche e di enti che vogliono guardare al futuro valorizzando il talento dei giovani.

“Santa Pelagia Kids” è invece un gruppo di appuntamenti che offre ai grandi la possibilità di condividere la gioia e il fascino della musica con i loro piccoli. Un originale percorso culturale nel quale la tematicità degli incontri e l’elemento extra musicale diventano motivo di coinvolgimento appositamente ideato per un pubblico giovane.

Per informazioni e prenotazione: +39 011 8178968 info@operamunificaistruzione.it.