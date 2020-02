Vittime foibe, appello del Comitato 10 Febbraio perché Cuneo intitoli una via o piazza

"Il 10 febbraio sarà la Giornata del ricordo dei nostri fratelli italiani "infoibati" per mano titina e di tutti gli esuli che hanno subito l'orrore dell'esodo e quasi sempre la perdita di un parente mai più ritrovato probabilmente gettato in una foiba. Anche a Cuneo il Comitato 10 Febbraio è attivo ormai da anni per ricordare questa immane tragedia: “Martedì ci siamo recati a Chiusa Pesio, nella biblioteca civica, dove è stato organizzato un incontro con la scrittrice Silvia Dai Prà che ha spiegato molto bene il dramma dell'esodo" spiega Denis Scotti, presidente provinciale del Comitato 10 Febbraio.

"Venerdì (7 febbraio) saremo a Boves, alle ore 21, per ascoltare il prof. Mola che è stato invitato dall'Amministrazione comunale, alla quale vanno i nostri complimenti per la sensibilità con cui è stata accolta la nostra proposta di intitolare un luogo ai martiri delle foibe e a tutti gli esuli. Sabato mattina - continua Scotti - saremo sempre a Boves per inaugurare il Ponte 10 Febbraio. Subito dopo partiremo per un giro che ci porterà in diversi paesi della nostra provincia: Borgo San Dalmazzo, Cervasca, dove ci attenderà l'assessore alla cultura, Valdieri, dalla croce intitolata ai nostri fratelli che anche in quel luogo furono infoibati, fino ad arrivare, domenica mattina, a Savigliano".

Si fa notare, ancora una volta, come in Cuneo non ci sia un luogo che ricordi i martiri delle foibe. La richiesta è già stata inviata all'Amministrazione comunale che al momento risponde dicendo che la proposta deve passare in commissione toponomastica. Facciamo un appello al presidente di questa commissione: sarebbe fondamentale poter ricordare anche nel comune capoluogo di provincia, la Giornata del ricordo. Forse, vedere come altre Amministrazioni si siano date da fare riguardo questo tema sarebbe utile".

Comitato 10 Febbraio provincia di Cuneo