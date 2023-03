"Vita, morte e miracoli" delle donne negli scatti di Marilaide Ghigliano in mostra ad Ormea

ANTONELLA GONELLA - E’ un omaggio per immagini alle donne quello promosso dalla mostra fotografica, a cura di Marilaide Ghigliano, ospitata nel palazzo delle Meridiane, ad Ormea, dal 5 marzo al 25 aprile. Gli scatti raccontano “Vita, morte e miracoli” di generazioni di figure femminili per lo più sconosciute: donne comuni, che condividono una quotidianità fatta di gesti piccoli ma determinanti. E di tempo condiviso: l’obiettivo cattura i momenti per strada, fuori di casa, sui mercati, nelle piazze. Attimi rubati al lavoro o alle attività domestiche. Tempo perso in chiacchiere per chi guarda. Tempo dell’incontro, dell’alleanza di una comunità tutta al femminile che conta milioni di appartenenti, dal Portogallo alla Grecia. Sullo sfondo i paesi del Sud Europa, teatro dell’incalzare del tempo, dello scorrere delle generazioni.

La condizione femminile è da sempre tema privilegiato per Marilaide Ghigliano, nata a Ceva. Laureata in materie letterarie, inizia a fotografare nei primi anni ‘70. La sua mostra “Maria de Los Perros e altre storie” debutta nel 1980 a Palazzo Lascaris, a Torino, e poi viaggia in numerose città italiane. Racconta la condizione femminile nei paesi del terzo mondo. Ed è seguita da un’intensa attività espositiva tra gli anni ‘80 e ‘90. Nel 2008 la Gam di Torino acquista ed espone una trentina delle sue opere e nel 2018 la galleria sabauda, all’interno dei Musei Reali di Torino, allestisce la mostra “Frammenti di un bestiario amoroso”. Il racconto dell’artista prosegue tra le pagine di libri, calendari, riviste e in collaborazioni con case editrici italiane ed estere.

La mostra sarà anche occasione per una serie di iniziative collaterali, come l’esposizione e vendita di coperte e tappeti in lana realizzati dalle “Ragazze di Ormea” il cui ricavato sarà interamente devoluto ad una causa benefica. Nella piazzetta antistante il Comune verrà inoltre inaugurata una panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne e dichiarazione di solidarietà alle donne iraniane, sottolineata dall’adozione dello slogan “Donna, vita, libertà”. La mostra fotografica sarà visitabile nei fine settimana dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

Antonella Gonella