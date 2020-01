Visita dei vigili del fuoco e Befana ai bambini negli ospedali della provincia di Cuneo

Come ogni anno in occasione delle festività i pompieri si sono recati (e si recheranno nei prossimi giorni) negli ospedali della provincia di Cuneo per regalare la calza della befana, dolciumi e tanti sorrisi ai bambini ricoverati.

Spiega Christian Molfetta: “Questo è il terzo anno ormai che facciamo visita a tutti i reparti di pediatria della Granda per la festa dell'epifania portando delle calze piene di dolci. Per noi incontrare i bambini è un’esperienza incredibile che ci riempie sempre di gioia”.

Nella mattina del 4 gennaio i vigili del fuoco di Cuneo accompagnati dall'associazione Abio hanno fatto visita al reparto di pediatria dell'ospedale di Cuneo per abbracciare i bambini ricoverati e per portargli un pò di serenità con qualche calza piena di dolci, nel pomeriggio sempre di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di Saluzzo hanno fatto visita nel reparto di pediatria dell'ospedale di Savigliano. I vigili del fuoco del distaccamento di Mondovì si sono poi recati nel reparto di pediatria monregalese.

Per quanto riguarda il reparto di pediatria dell'ospedale di Alba i vigili del fuoco del distaccamento albese faranno visita il 7 gennaio portando dolci per i bimbi ricoverati con il contributo sempre presente della Ferrero s.p.a.

Conclude il vigile del fuoco Molfetta: “Ci tenevo a ringraziare tutte le persone che quotidianamente lavorano nei reparti di pediatria, un lavoro difficile che con amore e professionalità aiutano tanti bambini, facendoli sentire a casa anche se ricoverati in ospedale. Un ringraziamento speciale va anche al gruppo Facebook “Noi mamme di Cuneo" che tutti gli anni ci danno una mano per reperire le calze della befana”.