Violenza sulle donne, a Savigliano e Mondovì panchine rosse e numeri di aiuto

CUNEO CRONACA - In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, l’AslCn1 ha promosso due diversi momenti presso gli ospedali di Savigliano e Mondovì. L’obiettivo era far conoscere i servizi offerti dalla rete ospedaliera a supporto delle vittime di violenza, incoraggiando a rompere il silenzio e fornendo strumenti concreti e contatti cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Nella mattinata, presso la panchina rossa all’ingresso dell’Ospedale SS Annunziata di Savigliano, è stato posizionato un QR code contenente i numeri di telefono dei servizi consultoriali dedicati alle vittime di violenza asimmetrica. A corredo, la Consulta Giovani del Comune di Savigliano ha predisposto e installato una targa con la frase di Alda Merini: “Da queste profonde ferite usciranno farfalle libere”.

All’evento hanno partecipato per il Comune di Savigliano Clotilde Ambrogio, Consigliera comunale alle pari opportunità, ed Elisa Aimo, insieme alle rappresentanti dell’associazione Mai Più Sole. Presenti anche la referente del Comitato Unico di Garanzia dell’AslCn1 Sandra Maria Tesio, il direttore generale Giuseppe Guerra e il direttore di Presidio Ospedaliero Sebastian Giacomelli.

Nel pomeriggio, a Mondovì, si è svolta una cerimonia analoga presso la panchina rossa, con la partecipazione del Sindaco Luca Robaldo, dell’Arma dei Carabinieri, della Croce Rossa, del Direttore Generale Giuseppe Guerra, del Direttore di Presidio Alessandro Rapa, del dottor Maurizio Ippoliti e dei rappresentanti delle associazioni locali: Giuliana Turco per l’Orecchio di Venere e Giancarla Giondo per il Centro antiviolenza Futuro.

Anche a Mondovì sono stati posizionati il QR code e una frase scelta dal Circolo delle Idee Giovani: “Che nulla ci costringa a chinare la testa: né la paura, né l’ingiustizia, né l’amore” di Simone de Beauvoir.

Durante l’incontro, il referente aziendale per la lotta contro la violenza sulle donne, Roberto Gavatorta, ha tenuto un intervento toccante, raccontando un episodio recente avvenuto in Pronto Soccorso. Ha così ribadito l’impegno dell’Azienda contro la violenza di genere, ricordando anche la stanza dedicata all’accoglienza delle vittime, realizzata lo scorso anno presso l’ospedale di Savigliano.

Per quanto riguarda i consultori, altri servizi fondamentali a sostegno della lotta alla violenza di genere, a Savigliano erano presenti Marisa Forneris e a Mondovì Alice Gullino, che hanno ricordato i numeri dedicati a cui rivolgersi per ricevere aiuto e sostegno: Cuneo 0171/450804, Mondovì 0174/677437, Savigliano 0172/240627, Saluzzo 0175/215535.