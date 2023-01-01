Violenza online e truffe affettive: il teatro diventa denuncia con #Unamorecaro a Cherasco

CUNEO CRONACA - Il teatro si fa strumento di riflessione e consapevolezza con #UNAMORECARO, spettacolo scritto e diretto da Fulvia Roggero, con Elisa Mina e Fulvia Roggero, in programma martedì 25 novembre alle 21, al teatro Salomone di Cherasco. Si parlerà di truffe affettive online e di cyberbullismo, come forme di violenza celata, ma non meno micidiale. La serata, che vuole essere di informazione e prevenzione sui questi fenomeni, è realizzata in collaborazione con il Comune di Cherasco, e si inserisce tra le iniziative dedicate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne.

La serata sarà arricchita dall’intervento di alcuni ospiti, tra cui quello di Violeta Diamante, autrice del libro autobiografico “Un Amore... Caro”, al quale lo spettacolo si ispira, che sarà presentato al pubblico. Un racconto intenso che affronta con sensibilità e coraggio le sfumature della dipendenza affettiva e della manipolazione emotiva perpetrate attraverso il web con scopi truffaldini.

Al centro della scena, il complesso rapporto tra una madre e una figlia adolescente: due generazioni diverse alle prese con le insidie della rete. Da un lato, le truffe affettive che intrappolano gli adulti in relazioni illusorie e manipolatorie; dall’altro, il cyberbullismo che ferisce i più giovani, spesso in silenzio. Soltanto il dialogo sincero salvera’ le due donne dal baratro emotivo. Uno spettacolo intenso e attuale, che unisce teatro e impegno civile per dare voce alle fragilità e ai pericoli nascosti dietro lo schermo.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazioni whatsapp 3477851494 – teatrosalomonecherasco@gmail.com. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Città di Cherasco, Fondazione CRC, Gemini Project.