Violenza e tutela dei minori: Piemonte al centro del dibattito nazionale con il "Libro Bianco"

CUNEO CRONACA - Straordinario successo per il Congresso nazionale "Famiglia e minori: il Libro Bianco per la formazione sulla violenza" sulla violenza di genere e sui minori: oltre 100 partecipanti in presenza e online, alta rappresentanza istituzionale e professionale.

Si è svolto presso la Sala Trasparenza del Grattacielo della Regione Piemonte a Torino il Congresso nazionale dedicato al contrasto della violenza di genere e a tutela dei minori, registrando un’ampia partecipazione e suscitando unanimi consensi.

L’evento ha visto la presenza di oltre 100 partecipanti, tra presenti e collegati da remoto, coinvolgendo un pubblico eterogeneo composto da magistrati, rappresentanti politici, avvocati, forze dell’ordine (polizia e carabinieri), assistenti sociali, psicologi, operatori dei CAV e CUAV, infermieri, pedagogisti, educatori, studenti universitari, personale scolastico e cittadini interessati.



Organizzato dal dott. Antonio Pappalardo, Dirigente reggente del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità per Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e dal dott. Antonino Attinà, Presidente del CROAS Piemonte e Valle d'Aosta, con la collaborazione della Città della Salute e della Scienza di Torino, il Congresso ha rappresentato un importante momento di riflessione, confronto e formazione sul tema della violenza, alla luce della crescente complessità dei fenomeni trattati.



L’apertura dei lavori è stata affidata al saluto istituzionale dell’On. Eugenia Roccella, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, e ha posto al centro il “Libro Bianco per la formazione sulla violenza contro le donne” (clicca QUI), strumento cardine per un'azione condivisa e sistemica.



Ad arricchire i contenuti e il valore dell’iniziativa, gli interventi – tutti a titolo gratuito – di accademici e professionisti di altissimo livello, tra i quali: dott.ssa Marina Terragni Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, dott.ssa Barbara Rosina Presidente del CNOAS, dott.ssa Vittoria Doretti Esperta del CTS dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne – Presidenza del Consiglio dei Ministri, dott. Fabio Roia Presidente del Tribunale di Milano, dott. Francesco Menditto PM della Procura di Tivoli, Sen. Valeria Valente già Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio.



Hanno inoltre preso parte al congresso rappresentanti delle principali istituzioni locali e universitarie: dott.ssa Alessandra Tripodi Vice Prefetto di Torino, dott.ssa Emma Avezzu’ Capo Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Torino, dott.ssa Carla Tinti Vice Rettrice dell’Università di Torino, dott.ssa Michela Favaro Vice Sindaca della Città di Torino.



Il messaggio introduttivo, letto dal Giudice minorile dott.ssa Maddalena Mariaida Balice, ha ribadito il forte impegno condiviso: «Crediamo fermamente che la collaborazione e lo scambio di esperienze tra i massimi esperti in materia di violenza siano strumenti imprescindibili per affrontare la crescente complessità di questi fenomeni e contribuire alla costruzione di un futuro fondato su armonia, rispetto e buon senso condiviso».

A testimonianza del grande valore civile, etico e culturale del congresso, l’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di numerosi enti, associazioni e realtà professionali tra cui: il Protocollo di Napoli, il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, l’Università di Torino, la SIPPR, l’Associazione Professioni Pedagogiche, il Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori, ANPEI, ANPE, il Rotary Distretto 2031 e 2032, Nursind, GILDA degli Insegnanti, SAP, USIC, SIC e altri ancora.



Numerosi i messaggi di apprezzamento giunti agli organizzatori, che hanno evidenziato non solo l’elevata qualità formativa e la trasversalità dell’approccio, ma anche l’innovazione rappresentata da un evento pubblico, gratuito e accessibile a tutti, anche da remoto, con l’obiettivo di promuovere una cultura condivisa e consapevole.



Dato il successo e l'interesse suscitato, molte istituzioni stanno già chiedendo di replicare il congresso in altre città italiane. La prossima tappa sarà a Roma presso la Camera dei Deputati.