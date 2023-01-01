Cuneo, Villaggio Salute porta la prevenzione in piazza Galimberti con gli esperti di Lilium

CUNEO CRONACA - Villaggio Salute, ospite di Karhu House, ha portato in piazza Galimberti a Cuneo la cultura del movimento consapevole: appoggio plantare e analisi del passo, prevenzione degli infortuni, ascolto del corpo e cura della pelle dello sportivo con il partner sanitario Lilium Spazio Medico a Cuneo.

La pelle rappresenta la prima barriera di difesa dell'organismo ed è continuamente esposta al sole, sudore, vento e sfregamenti. Per questo è importante proteggerla con una crema solare adatta al proprio fototipo, mantenere una corretta idratazione e detergere la cute dopo l'attività fisica per eliminare sudore e impurità. Un focus particolare è stato dedicato alla scelta della calzatura più adatta, un elemento fondamentale per garantire comfort e sostenere il corretto appoggio del piede durante l'attività sportiva.

A questo proposito Carla Tosco, presidente di Villaggio Salute Aps, ha dialogato con Luca De Franco, medico chirurgo in Medicina Estetica, sull'importanza di prendersi cura della pelle e di come prevenire l'invecchiamento cutaneo precoce e i danni causati dal sole. Mentre Matteo Paganelli, podologo presso Lilium Spazio Medico a Cuneo, ha sottolineato l'importanza di scegliere la calzatura adeguata al tipo di attività sportiva e alle caratteristiche del piede, evidenziando come una scarpa corretta possa contribuire a prevenire dolori, sovraccarichi e infortuni, favorendo comfort, stabilità e una migliore qualità del movimento.

I prossimi appuntamenti di Villaggio Salute: Lilium Cup dal 10 al 16 agosto a Cuneo, seguito dagli eventi dedicati alla Giornata Mondiale per il Cuore nel mese di ottobre e dal 6 novembre, due gionate dedicate a Villaggio Salute Straconi, eventi organizzati anche grazie al Bando Primavera 2026 di Fondazione Crc.