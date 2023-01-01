Tre giorni per prendersi cura di sé: torna il "Villaggio Salute" alla Stracôni di Cuneo

CUNEO CRONACA - Dal 7 al 9 novembre, in piazza Galimberti a Cuneo, durante la Stracôni, la storica stracittadina solidale, l’associazione Villaggio Salute diventa una grande avventura collettiva, dove ogni persona è chiamata a compiere la propria missione personale: prendersi cura di sé, allenare il corpo, nutrire la mente, prevenire, rilassarsi.

Abbiamo intervistato Carla Tosco, presidente dell’associazione Villaggio Salute, per scoprire cosa ci aspetta nei prossimi giorni: convegni, talk e laboratori esperienziali dedicati alla prevenzione attiva, all’invecchiamento in salute e alla cultura del prendersi cura. Il programma attraversa cinque grandi aree — corpo, mente, donna, prevenzione e famiglia — con attività pensate anche per bambini e genitori: apprendimento, orientamento, gestione ed educazione emotiva, fino ai temi più delicati come adolescenza e cyberbullismo.

L’associazione è operativa tutto l’anno con iniziative di sensibilizzazione e numerosi eventi gratuiti per la cittadinanza: un progetto vivo e attivo dodici mesi l’anno, con l’obiettivo di promuovere una cultura del benessere diffusa, continua e partecipata.